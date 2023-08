OCB: «Cada vegada que el PP ha fet polítiques contra la llengua catalana, s’ha topat amb una societat mobilitzada, disposada a defensar-la»

L’Obra Cultura Balear ha avisa la presidenta del Govern, Marga Prohens, que, amb la retallada de drets lingüística a la Sanitat Pública «vulnera el dret dels ciutadans catalanoparlants de les Illes Balears d’utilitzar la nostra llengua a l’àmbit sanitari» i ha recordat novament, a Prohens, que «cada vegada que el PP ha fet polítiques contra la llengua catalana, s’ha topat amb una societat mobilitzada, disposada a defensar-la».

L’OCB ha manifestat que la mesura presa pel Govern no s’adiu amb l’article 14.3 de l’Estatut d’Autonomia que reconeix el dret dels ciutadans a dirigir-se a l’administració en qualsevol de les llengües oficials i que sense una capacitació lingüística adient del personal sanitari, l’exercici normal del dret d’opció lingüística esdevé paper banyat». L’OCB recorda que el PP «incompleix el seu programa electoral (apartat 3.6.1.), que es fixava com a objectiu 'Garantir l’atenció al públic en qualsevol de les dues llengües cooficials' per part de l’administració».

Així mateix, l’Obra Cultural Balear indica que Prohens «falta a la veritat», quan afirma que el català és un obstacle per aconseguir que professionals sanitaris venguin a exercir a les Illes Balears. «El degà del Col·legi de Metges i múltiples veus del món sanitari han dit que la llengua no és cap problema; que les dificultats venen donades per l’elevat cost de la vida i per accedir a un habitatge assequible a la nostra comunitat», ha recordat. També indiquen que «és un fet que a totes les Comunitats Autònomes, la majoria monolingües castellanes, es constata una mancança generalitzada de personal sanitari».

L’OCB insisteix que, en els processos d’estabilització, ha quedat demostrat que no hi havia cap necessitat d’eximir de català els aspirants, ja que només en 11 categories de personal sanitari, una de cada deu de les places ofertades, es va detectar una possible mancança de candidats lingüísticament capacitats; per tant, «no hi ha cap motiu que pugui justificar aquesta supressió del requisit de coneixements de català, amb caràcter general, es tracta d’una mesura presa per raons purament ideològiques».

L’Obra Cultural Balear troba «gravíssim» el fet que la presidenta Prohens «hagi posat per davant els interessos particulars de la cúpula mèdica sindical, no representativa del sector en aquesta matèria, que els interessos generals de la ciutadania». Amb aquesta agressió contra la llengua catalana, «torna el pitjor PP», el del «trencament dels consensos, el dels atemptats a la convivència, el de la crispació, el de la confrontació social; el PP extremista i antimallorquí del nefast Bauzá».