El Govern del PP de Prohens retalla els drets dels ciutadans i elimina el requisit de català a la Sanitat

El Govern ha aprovat aquest dilluns un denominat «Pla de mesures urgents per a captar i fidelitzar professionals sanitaris», amb el suposat objectiu de garantir l'atenció sanitària i reduir les llistes d'espera.



Així ho ha informat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern extraordinari la consellera de Salut, Manuela García, qui ha explicat que el decret de mesures urgents aprovat per a «captar i fidelitzar professionals sanitaris» contempla la regulació jurídica de zones de difícil cobertura i la declaració de noves de molt difícil cobertura i, també, elimina el requisit del català per a accedir a ocupacions amb funcions sanitàries en el IBSalut.

En realitat es tracta d'una retallada dels drets dels ciutadans que a partir d'ara veuran minvada la possibilitat de triar amb quina llengua es volen relacionar amb el metge i la resta de personal sanitari.