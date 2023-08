Pluja, vent i tempestes provoquen incidències i el Servei d'Emergències demanen prudència a la ciutadania

Les pluges, tempestes i vents que aquest diumenge afecten les Balears han deixat un total de 86 incidències, fins a les 12.00 hores, a Mallorca i Eivissa.

Així ho ha informat en un missatge en la xarxa social X (antiga Twitter) el Servei d'Emergències 112 Balears, que ha precisat que la majoria d'incidències registrades fins a aquest moment s'han degut a la caiguda d'arbres (37) i despreniments (18).

Per illes, a Mallorca s'han comptabilitzat 84 incidents, fins a aquest migdia, dels quals 49 han ocorregut a Palma i 24 a Calvià; mentrestant, a Eivissa s'han registrat un total de dues incidències.

Per a fer front a les previsions meteorològiques, que adverteixen de fenòmens adversos aquest diumenge, el Servei d'Emergències 112 ha tornat a demanar «precaució a la ciutadania».

Pla Meteobal

El Servei d'Emergències 112 ha informat aquest dissabte de l'activació de l'Índex de Gravetat 1 del Pla Meteobal per pluges i tempestes a totes les Balears.

A causa de la previsió d'un canvi brusc del temps a les Balears, la presidenta del Govern, Margalida Prohens, també ha llançat un missatge de «prudència» a la ciutadania de les Illes, a qui ha demanat «seguir les recomanacions del Servei d'Emergències 112».

Precisament, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a les Balears ha informat també en la xarxa social X que, a partir d'aquest diumenge, 27 d'agost, al matí, s'activarà a l'arxipèlag l'avís taronja per risc important de tempestes molt fortes. A més, hi haurà avisos costaners per vent i onatge --es preveuen ones de dues a quatre metres d'altura-- i, també, per 'rissaga' a Ciutadella (Menorca).