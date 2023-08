Cooperatives Agro-alimentàries trasllada al Govern «la importància del sector cooperatiu»

L'entitat Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears ha traslladat al conseller d'Agricultura, Pesca i Medi natural, Joan Simonet, «la importància del sector cooperatiu, que constitueix un element clau estratègic en la cadena agroalimentària de l'arxipèlag balear».

Segons ha informat Cooperatives en una nota de premsa, el conseller i el cap de gabinet, Marc Álvarez, s'han reunit aquest dijous amb el consell rector, la presidenta, Jerònima Bonafé, i la directora gerent de l'entitat a les seves instal·lacions en Santa Maria.

L'entitat ha assenyalat que el sector «s'enfronta a múltiples desafiaments derivats, entre d'altres, de la nova política agrària comuna (PAC) i els reptes mediambientals que comporta el canvi climàtic». A més, segons han indicat, ha de "«er front a altres aspectes com la insularitat, la inflació, l'alça dels preus dels fertilitzants, els combustibles i l'energia».

Per això, la presidenta de l'entitat ha traslladat al conseller «la importància de les iniciatives de cooperació en l'àmbit de l'agricultura com a instruments clau per al desenvolupament rural».

Així doncs, l'entitat ha elaborat un pla estratègic del sector cooperatiu, vigent fins a l'any 2027, i s'han traslladat al conseller quines són les mesures necessàries per al sector.

En aquesta línia, han destacat la necessitat d'impulsar eines de foment de la incorporació i suport de professionals en àrees de gestió, comercialització, assessorament tècnic per a les explotacions, la gestió d'ajudes i compliment dels requisits de digitalització que exigeix la nova PAC als agricultors i ramaders.

L'entitat ha traslladat a Simonet «la importància d'impulsar al sector agrari i agroalimentari com un sector estratègic de Balears», així com «continuar treballant per a compensar els costos de la insularitat, el producte local, cadena alimentària i la llei turística».

En aquest sentit, entre les diferents qüestions que l'entitat ha sol·licitat a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi natural, es troben les de «fomentar polítiques que ajudin a joves agricultors en la seva incorporació al sector».

A més, s'ha posat sobre la taula la necessitat de «dotar al sector agrari dels recursos que necessita per a produir aliments» i Cooperatives ha remarcat «la necessitat d'una política d'aigües en la comunitat autònoma que vagi encaminada a l'estalvi d'aigües a través de la renovació de xarxes per part de les administracions locals i autonòmiques».

Això implicarà, ha explicat Bonafé, que «la població tindrà més recursos per a l'ús humà i el sector agrari podrà disposar de recursos per a la producció d'aliments».

Igualment, el consell rector ha incidit en el fet que «és necessari mantenir les infraestructures necessàries per a dur a terme l'activitat ramadera en tot l'arxipèlag, així com garantir que l'activitat agrària es pugui dur a terme dins del sòl rústic». També s'ha abordat la qüestió de «la importància de potenciar i valorar el paper de la dona pagesa dins del sector agrari».

Així doncs, el consell rector ha volgut destacar que, «per a dur a terme totes aquestes accions, l'administració ha de comptar amb un sistema eficaç i eficient de gestió» i, en aquest sentit, s'ha reclamat al conseller una millora en la gestió de les ajudes de l'organisme pagador.