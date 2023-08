Joan Manel López Nadal: «La Xina és un país molt opac. Cerca aventures a l'exterior per legitimar el seu règim»

El tercer capítol de la sèrie d'entrevistes que, en el marc del 40è aniversari de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estan realitzant Toni Bennàssar i Toni Rotget, del programa matinal d'Ona Mediterrània, Ona Bon Dia, està dedicat a Joan Manel López Nadal, exdiplomàtic i actualment activista pels Drets Humans.

Joan M. López Nadal, és llicenciat en dret i en periodisme per la Universitat de Barcelona. Va ingressar a la carrera diplomàtica l'any 1980 i ha estat destinat a les representacions diplomàtiques de Pekin, Jakarta, Nova Delhi, Bangkok i Lisboa.

A dBalears recollim alguns dels titulars més destacats que els protagonistes d'aquestes converses han declarat. Properament, en l'espai radiofònic del programa Ona Bon dia, d'Ona Mediterrània, podreu escoltar les entrevistes completes.

Joan Manel López Nadal

Joan Manel combina la visita que feim a la seva casa de Son Comparet (Son Servera) entre els records familiars i la experiència en la carrera diplomàtica:

- «Sóc republicà però del retrat que tenc de la reina emèrita Sofia en faig una excepció. És una senyora molt respectable».

- «De l'època de la guerra de Vietnam record que just havia entrat en la carrera diplomàtica. Jo em trobava a Bèlgica quan la guerra havia acabat. Vaig viure més d'aprop la guerra d'Afganistan on hi vaig ser enviat ha com a diplomàtic».

- «Conec bé el sud-est asiàtic i en aquesta regió hi perdura la correlació de forces i l'equilibri dels països de l'ASEAN que intenten no ser dominats per les potències com ara la Xina i Estats Units. La rivalitat entre les dues potències preocupa als països veïnats».

- «L'autonomia de Hong Kong ha quedat reduïda al mínim. La Xina té molt a veure amb això. La persecució de les ètnies i la manca de respecte de les llibertats».

- «La Xina és un país molt opac. Cerca aventures a l'exterior per legitimar el seu règim».