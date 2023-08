L'OCB acusa Prohens de posar en mans de Vox una arma contra el català

Vox dirigirà la nova Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística, que s'activarà a partir del mes de setembre i començarà a funcionar a partir de gener, després de l'entrada en vigor dels nous pressupostos.

L'Obra Cultural Balear ha demanat aquest dissabte, a través de les seves xarxes socials, una rectificació a la presidenta del Govern, Marga Prohens. L'entitat denuncia que Prohens ha posat «en mans de l'extrema dreta antimallorquina un instrument polític contra la nostra llengua i cultura».

🔴L'OCB @ocb demana una rectificació a la presidenta del Govern, @MargaProhens i l'acusa de posar en mans de l’extrema dreta antimallorquina un instrument polític contra la nostra llengua i cultura. https://t.co/O3td46XaK5 — Obra Cultural Balear (@ocbcat) August 12, 2023

L'OCB ha recordat que el programa electoral del Partit Popular no preveia la supressió de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, així com tampoc havia anunciat la intenció del partit de crear una pseudooficina política denominada 'Oficina de Garantia de la Llibertat Lingüística'. L'OCB conclou, per tant, que Prohens ha enganyat els seus votants.

La cessió d'aquesta «arma contra el català» a la formació d'extrema dreta no es va incloure als acords de govern signats fa unes setmanes per les dues formacions, de manera que, segons diu l'OCB, aquesta decisió també s'ha pres d'esquenes a la ciutadania.