Els treballadors del Tren de Sóller anuncien sis dies de vaga

Els treballadors del Tren de Sóller han fet un preavís de vaga per als dies 22, 23, 29, 30 i 31 d'agost i del 7 al 9 de setembre, després de no haver aconseguit arribar a un acord en la negociació del nou conveni col·lectiu.

La federació de Serveis Ferroviaris de CCOO ha explicat que ja han comunicat a l'autoritat laboral el preavís de vaga per als vuit dies assenyalats.

Els sindicats reclamen pujades salarials del set per cent per a 2023 i del quatre per cent per a 2024, però la discrepància se situa en la resta de punts de l'acord col·lectiu, que segons el sindicat «l'empresa no ha volgut negociar».

«El Tren de Sóller és l'única empresa ferroviària a nivell nacional que no té un reglament de circulació de trens, ja que fa anys es va instar la conselleria responsable en matèria de transport a publicar un reglament en aquest sentit, que és primordial en aquest tipus d'empreses», ha assenyalat el coordinador la federació sindical, Miquel Àngel Vadell.

El representant de CCOO ha apuntat que «hi ha unes mancances de seguretat al Tren de Sóller que són molt greus i s'està a anys llum del que hauria de ser la seguretat ferroviària», ha agregat Vadell.

Pel que fa a les reivindicacions laborals, denuncien que «cada vegada hi ha més contractes temporals», en forma de fixos discontinus, de sis o set mesos, quan el que es demana des de CCOO és que «hi hagi una contractació a llarg termini».

Per altra banda, una altra de les seves reivindicacions se centra en la configuració dels torns de treball, que «no permeten que hi hagi un mínim de conciliació de la vida familiar», ja que el 70 per cent dels torns són partits.

En el preavís de vaga del comitè d'empresa, també es reclama la regulació efectiva de les vacances i el seu gaudi en el període d'ocupació o el cobrament d'un plus per la jornada fraccionada, entre altres qüestions.