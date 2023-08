Les Joventuts d'Esquerra Republicana denuncien al Port d'Eivissa l'impacte nociu del turisme de creuers

Les Joventuts d'Esquerra Republicana (Jovent Republicà) han desplegat una pancarta al Port d'Eivissa aquest dilluns per denunciar l'impacte social i mediambiental que el turisme de creuers suposa per l'illa.

En un comunicat han argumentat que els creueristes ocupen i massifiquen la ciutat i incentiven determinats models de negoci que propicien la desaparició del comerç local i converteixen els barris en autèntics parcs temàtics, que expulsen els residents «i desdibuixen la nostra identitat».

També han exposat que l'activitat dels creuers «deixa una important petjada ecològica». La majoria de les naus utilitzen combustibles pesats i no incorporen sistemes eficaços de tractament de gasos. «No té cap sentit que els nostres pobles i ciutats adoptin mesures per reduir les emissions contaminants del trànsit rodat mentre es permet una activitat, com és la del turisme de creuers, que genera un impacte ambiental per persona molt superior», han lamentat.

Des de l'organització han assegurat que tenen clar que «sense límits no hi ha futur» i que Eivissa necessita urgentment una regulació ambiciosa que limiti dràsticament els efectes perjudicials, tant a nivell social com mediambiental, del turisme de creuers. Una regulació que, insisteixen, «serà impossible mentre qui gestioni les nostres infraestructures i dicti les normes sigui l'Estat espanyol».