UGT lamenta que les «històriques» dades laborals no millorin les condicions de vida de les famílies

El sindicat UGT ha lamentat aquest dimecres que les «històriques» dades d'afiliació a la Seguretat Social del mes de juliol, fruit d'una «excel·lent» temporada turística a les Balears, no millorin «de manera substancial» les condicions de vida dels treballadors pels «abusos laborals» que pateixen i l'alt cost de l'habitatge i la inflació.

Així, de les dades d'afiliació i atur publicades pel Ministeri de Treball i d'Inclusió i Seguretat Social, la secretària d'Acció Sindical d'UGT, Ana Landero, ha destacat el «rècord de creació d'ocupació» al juliol amb 635.357 cotitzants, que són un 2% més que fa un mes i un 4,7% més que fa un any. Landero ha subratllat que tant l'increment mensual com l'interanual de l'afiliació al juliol a les Balears són els més elevats de l'Estat i que, a més, la majoria de contractació és indefinida pels efectes de la Reforma Laboral.

Landero ha afegit que per a UGT seria «desitjable» que aquestes xifres d'ocupació «es mantinguessin constants durant els propers mesos per a prolongar la temporada turística el màxim temps possible, i que quan arribi l'hivern Balears no sigui, com cada any, la que més ocupació destrueix».

Tot i l'alta ocupació, ha augmentat la desocupació al juliol un 3% respecte al mes anterior fins a les 29.178 persones aturades, cosa que «crida l'atenció que succeeixi al mes central de la campanya turística», ha dit Landero, i més quan l'empresariat de les Balears es queixa de la manca de mà d'obra. Davant d'això, la dirigent sindical ha demanat al nou Govern que continuï amb les inversions en polítiques actives d'ocupació i formació amb l'objectiu que «s'harmonitzi la demanda amb l'oferta d'ocupació».

En aquest sentit, Landero ha insistit a denunciar que «el deficient dimensionament de les plantilles, per manca de mà d'obra o per estalvi de costos, està provocant l'augment dels abusos laborals. Això perjudica la salut dels treballadors i les treballadores, que viuen jornades asfixiants per a després no arribar a final de mes a causa de l'alt cost de l'habitatge i la inflació».