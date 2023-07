[VÍDEO] Valtònyc: «Canviar la Constitució belga, resistir la repressió espanyola, els 4 àlbums editats i seguir dempeus, son victòries col·lectives»

Josep Miquel Arenas, Valtònyc, va fer una intervenció durant l'acte de presentació del documental 'No callarem, un film per la llibertat', a Can Alcover.

Josep Miquel Arenas, a través de vídeo, que va explicar que 'No callarem, un film per la llibertat' és «una gran victòria d'Elgio, Pablo Hasél i jo mateix, perquè l'objectiu de l'Estat espanyol era fer-nos callar i hem demostrat que, cadascú amb els mitjans que ha pogut, ens hem continuat expressant».

Valtònyc també ha declarat que «Canviar la Constitució belga, resistir la repressió espanyola, els 4 àlbums editats des de Bèlgica i seguir dempeus, son victòries de tots, són victòries col·lectives».