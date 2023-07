Aconsegueixen que la UAB retorni els doblers a una estudiant que s'havia matriculat en català però les classes s'impartien en castellà

Durant aquest curs 2022-2023, han estat 88 les queixes per discriminacions lingüístiques a la universitat que s'han fet arribar a la bústia de la campanya 'La universitat, en català!'. Impulsada per la Plataforma per la Llengua, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC) i el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), la campanya va començar a l'octubre del 2021 amb l'estrena d'una web per a facilitar les denúncies.

De les 88 queixes registrades aquest curs, 41 han estat perquè una assignatura que s'havia d'impartir en català finalment es va impartir en una altra llengua (el 46,6 % del total), 29 per la manca d'oferta d'assignatures en català (32,9 %) i 18 per la vulneració d'altres drets lingüístics (20,5 % del total).

Pel que fa a la distribució de les queixes, el segon quadrimestre del curs reprèn la dinàmica habitual, i el canvi en la llengua anunciada de docència torna a ser el principal motiu de les queixes (17), probablement perquè és més fàcil percebre la discriminació quan el docent substitueix el català pel castellà, que no pas quan directament una assignatura s'ofereix en castellà.

La Plataforma per la Llengua ha destacat el cas d'una estudiant suïssa que volia cursar un postgrau en català a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que finalment es va impartir en castellà amb l'argument que hi havia «estudiants internacionals». Davant aquest incompliment, la UAB es va negar, d'entrada, a retornar els doblers de la matrícula a l'estudiant. No obstant això, amb la mediació de la Plataforma per la Llengua i la feina de la comissionada del rector per a la Política Lingüística, Laura Santamaria, els responsables del postgrau varen acabar retornant els doblers a l'alumna afectada, i la UAB ha assumit que casos com aquest no es poden repetir.