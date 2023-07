El GOB interposa un recurs contra la llicència d'obra de reconstrucció de l'hotel Formentor

El GOB ha interposat un recurs contra la llicència d'obra de reconstrucció de l'hotel Formentor i ha sol·licitat l'anul·lació de la llicència concedida, ja que consideren que és «nul·la de ple dret».

Segons ha informat l'entitat en un comunicat aquest dijous, «la manca de desenvolupament del planejament urbanístic vigent és un dels principals incompliments de la normativa que motiva la nul·litat de la llicència».

Així, han assenyalat que el 19 de juny se'ls va notificar la resolució de batlia que donava el vistiplau a les obres de reconstrucció de l'hotel Formentor i a la legalització de les actuacions.

Des del GOB consideren que aquesta concessió «incompleix diversos preceptes del planejament urbanístic vigent al sòl urbà de Formentor, el PGOU de 1990, i altres preceptes legals».

En primer lloc, han destacat, el terreny on es concedeix la llicència d'obra «no pot disposar de les condicions de solar edificable per manca de desenvolupament del plantejament urbanístic vigent, segons es preveu a l'article 25 de la Llei d'urbanisme de Balears (LUIB)».

A més, han argumentat que hi ha «un clar incompliment» de l'article 25.1.d de la LUIB ja que segons aquesta llei «només poden tenir la consideració de solar, entre altres requisits, els terrenys classificats com a urbans que no hagin estat inclosos en un àmbit subjecte a actuacions urbanístiques pendents de desenvolupament».

En tercer lloc, han criticat la «no vigència de l'aplicació de l'article 7 de la Llei 2/2020, del 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la pandèmia».

També han fet referència al fet que «manca» el preceptiu Estudi de Detall previst a l'article 114.5 del PGOU/1990. Segons han argumentat, en aquest article «s'indica que per a qualsevol ampliació de l'hotel de Formentor s'exigirà un estudi al detall».

D'altra banda, han assenyalat que «manca la parcel·la registral única que inclogui l'Allotjament Turístic de Formentor (AT-1)». Així, han considerat que «mentre no s'hagi format escriptura notarial, i incorporada al registre de la propietat, de la parcel·la definida amb qualificació d'AT-1 no estarà constituïda la parcel·la hotelera de Formentor». «No pot ser objecte de concessió de llicència d'obra nova, ja que la parcel·la no existeix com a tal», han afegit.

Un altre dels motius a què han fet referència és que «no s'han realitzat les cessions obligatòries de terrenys a l'Ajuntament previstes al PGOU/1990». Així com que s'ha concedit «una llicència d'obra nova a una parcel·la amb edificis il·legals».

En aquesta línia, han posat èmfasi que als terrenys on s'ha concedit la llicència «hi ha des de fa dècades diversos edificis, almenys quatre, de tipologia habitatge unifamiliar aïllat que es varen construir sense la preceptiva llicència d'obres».