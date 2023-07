La UIB posa en marxa un projecte de ciència ciutadana per a estudiar les paparres

El grup de recerca de Zoologia Aplicada i Conservació de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per a poder dur a terme un estudi que permeti conèixer amb més detall tant les diferents espècies de paparres que es troben a les Illes Balears com els patògens que poden transmetre. El projecte de ciència ciutadana té el suport del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, que col·labora en la recollida d’exemplars, i el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, que col·labora en la campanya informativa.

Recollida d’exemplars

Els investigadors han iniciat una recollida d’exemplars de paparres, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears, per a la qual sol·liciten la col·laboració ciutadana. En el cas de trobar un exemplar de paparra, els investigadors demanen que es conservi en un pot i que es contacti amb el grup ZAP per correu electrònic (zoologia@uib.cat) o per telèfon (971 17 33 52).

Campanya informativa

La iniciativa va acompanyada d’una campanya informativa, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, que distribuirà cartells informatius a les farmàcies. A través de les xarxes socials, els investigadors del grup ZAP de la UIB difondran informació sobre el paper vectorial de les paparres i donaran les indicacions perquè, en cas de trobar-ne una, es pugui conservar per fer-la arribar als investigadors de la UIB.

Paparres

Les paparres són artròpodes del grup dels aràcnids (no són insectes). S’alimenten de sang d’animals, com ara de mascotes i bestiar, i de persones. Poden transmetre patògens amb la seva saliva, com ara bacteris del gènere Rickttesia i virus de gran importància, com el que provoca la febre hemorràgica de Crimea Congo. A les Illes Balears, fins ara s’han fet pocs estudis tant de les espècies presents a les diferents illes com dels possibles patògens que poden transmetre. Aquest projecte vol contribuir a ampliar el coneixement que se’n té.

El projecte el coordina el doctor Miguel Ángel Miranda, catedràtic de Zoologia de la UIB i investigador principal del ZAP, i hi participen el doctor Carlos Barceló, professor ajudant, i Alejandro Segura i Maria Francisca Crespí, contractats SOIB i investigadors del grup ZAP-UIB.

Aquesta iniciativa complementa dos projectes de recerca que duen a terme el grup ZAP de la UIB: el primer, sobre la detecció de paparres a parcs urbans, que coordina el grup CRETAV-CIBIR de La Rioja; el segon, sobre el seguiment de pacients afectats per picades de paparres, que coordinen els metges Susana Munuera i Javier Arranz, del grup GMISBAL de l’IdISBa.