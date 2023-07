[VÍDEO] Diverses cales de Mallorca, contaminades amb petroli cru

«Avui he anat a un parell de cales. Lo que m’he trobat m’ha destrossat. Dues de les cales estaven plenes de petroli. Sí, PETROLI. Res que pugui escriure aconseguirà expressar lo que sent. Qualcú ha de donar explicacions. Estan matant Mallorca. Fins aquí hem arribat!» aquest és el missatge que, acompanyat d'un vídeo amb imatges ben inquietants, feia públic el passat dimarts l'usuari abarceló al seu compte de Twitter.

Aquest dimecres, dBalears s'ha posat en contacte amb abarceló per ampliar la informació que oferia.

Segons ha explicat, les cales on ha trobat aquests petroli cru són es Caló des Serral i Cala Sequer i d'acord amb el testimoni, es troba «en grans quantitats» a «tocar de la mar».

El paisatge que descriu abarceló, és de «moltes roques tenyides de negre» per «quilos de petroli» i que desprèn molta pudor.

Segons experts consultats per dBalears es tracta de «restes de cru d'embarcacions de càrrega que buiden les sentines a la mar quan estan en trànsit i amb les corrents acaben a la vorera». «Cal demanar que les embarcacions que segueixen utilitzant aquest combustible tan pesat deixin de fer-ho», han afegit.

