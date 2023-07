El BOIB publica finalment els estatuts del Col·legi Professional Docent de les Balears

El BOIB ha publicat aquest dissabte els estatuts de Col·legi Professional Docent de les Illes Balears. Això permetrà que, després de quatre anys d'ençà de la seva creació, el Col·legi quedi constituït oficialment.

La creació del Col·legi Professional Docent ha estat una de les lluites del col·lectiu docent durant aquests darrers anys, que han reivindicat en nombroses ocasions la publicació dels estatuts.

Els impulsors d'aquest Col·legi Professional han estat: l'Associació Professional de Docents d'Eivissa, el Moviment Menorca Edu21, l'Associació Docents per a la Democràcia de Mallorca i Docents Associats de Formentera.

Entre algunes de les funcions que tendrà aquest òrgan s'hi troben: adoptar els acords que siguin necessaris per ordenar i vigilar, en el seu àmbit respectiu, l'adequat exercici de la professió col·legiada; exercir la facultat disciplinària sobre el grup de professionals col·legiats; o intervenir, en via de conciliació o arbitratge, en les qüestions que puguin suscitar-se entre el col·lectiu de col·legiats per motius relacionats amb la professió.

Podeu consultar els estatuts del Col·legi Professional Docent a través d'aquest enllaç al BOIB.