La UIB dona la benvinguda a l'estel Filet d’Or i l'exoplaneta Catalineta amb una observació astronòmica

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza una observació astronòmica oberta a la ciutadania per a veure l’estel WASP-166 i l’exoplaneta WASP-166b, rebatejats des de fa poques setmanes per la Unió Astronòmica Internacional (UAI) amb els noms de Filet d’Or i Catalineta, les protagonistes de la rondalla Na Filet d’Or, una de les obres de la cultura tradicional. Aquestes designacions han estat seleccionades per la UAI gràcies a la proposta presentada per l’equip Es Nostro Cel —amb el suport de la UIB— al concurs NameExoWorlds 2022.

L’observació es farà dissabte, 17 de juny, a l’exterior del Centre Empresarial Son Espanyol del ParcBit, a partir de les 21.30 hores, amb telescopis que aportaran les associacions astronòmiques Club Newton i AstroMallorca. Abans de l’observació, tindrà lloc una festa de celebració dins el pati del Centre Empresarial Son Espanyol del ParcBit per donar la benvinguda a na Filet d’Or i a na Catalineta, amb coques i crespells per a tots els assistents.

També es farà una connexió amb els portaveus d’altres entitats astronòmiques de les Illes, que al mateix temps faran, igualment, observacions de l’estel i del seu exoplaneta. Així mateix, els centres escolars que han participat en el concurs explicaran les activitats que han dut a terme per tal d’aconseguir la fita de posar na Filet d’Or i na Catalineta dins del firmament.

La UIB organitza l’acte a través de la Unitat de Cultura i Divulgació Científica. També hi participen la Direcció General de Política Universitària i Recerca, el ParcBit, la secció astronòmica del Cercle Artístic de Ciutadella, AstroMallorca, Club Newton, l’Agrupació Astronòmica d’Eivissa i l’Associació Astronòmica de Formentera.