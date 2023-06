Uns 85.000 vehicles de lloguer conqueriran les carreteres de les Balears aquest estiu

Les empreses de lloguer de vehicles disposen d'uns 85.000 vehicles a les Balears per a afrontar aquesta temporada d'estiu, entre 4.000 i 5.000 més que l'any 2022, segons l'Agrupació Empresarial de Lloguer de Vehicles de les Balears (AEVAB).

Així ho ha informat el president de l'AEVAB, Ramón Reus, en declaracions a Europa Press, on ha assenyalat que, fins al dia 1r de juny, els 'rent a car' tenien llogat el 70% de la flota de vehicles dels quals disposa a les Illes Balears per a aquest estiu, mentre el 30 per cent restant està aturat.

S'espera, en qualsevol cas, segons ha precisat Reus, que el 100% dels vehicles dels 'rent a car' a l'arxipèlag estiguin llogats, a partir del proper 1r de juliol.

Vehicles de lloguer que no tributen a les Balears

D'altra banda, en relació amb els vehicles de lloguer que no tributen a les Balears, el president de l'AEVAB ha lamentat que «la situació continua igual que l'any passat, amb companyies que tributen on matriculen els vehicles».

Un fet que, segons ha dit, «està permès» perquè «aquest és un mercat lliure» però que, tot i això, ha matisat Reus, «no hauria de ser així». «El correcte seria que els impostos de circulació es pagassin a les Balears, si se circula en aquesta comunitat autònoma», ha assenyalat.

En aquest sentit, s'ha mostrat «a favor de la limitació de l'entrada de vehicles a les Illes, sempre que es faci ben fet, sense perjudicar les empreses que ho fan bé».

Reus ha apuntat que, en aquests moments, «entre les 07.30 i les 09.30 hores, les carreteres de Mallorca, sobretot l'autopista, estan col·lapsades i no és per vehicles de 'rent a car'».

«Com a mallorquí, no vull que hi hagi més carreteres però crec que en cal una, d'uns cinc o sis quilòmetres, des del centre comercial Alcampo a Son Espases, la Universitat de les Illes Balears (UIB) o l'aeroport, sense necessitat d'haver de passar per Son Hugo, on es formen les retencions», ha expressat.

Segons el president de l'AEVAB, «un exemple de carretera que ningú volia és la de Llucmajor-Campos» i, tot i això, «al final ha demostrat que ha funcionat, reduint la densitat del trànsit i evitant morts».