Un acte de l'ASM amb Guillem Morro, Bartomeu Mestre 'Balutxo' i Joan Planes clou la commemoració dels 500 anys de la Germania de Mallorca

Un acte organitzat per l'ASM a Felanitx, vila on l'any passat es proclamà fill predilecte Joanot Colom, qui fou Instador del Poble i del Bé Comú, ha servit per cloure la commemoració dels 500 anys de la Germania de Mallorca.

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha organitzat, a la Casa de Cultura de Felanitx, un acte amb les intervencions de Guillem Morro, Doctor en Història i coguionista del documental 'Germania, silenci trencat'; Bartomeu Mestre 'Balutxo', membre de Germania 500 i investigador de la figura de Joanot Colom; i Joan Planes, President de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca.

Precisament, aquest dissabte es compleixen 500 anys de l’execució de Joanot Colom, instador del bé comú i del bon govern a la Germania de Mallorca, i fill predilecte del poble de Felanitx.

Joanot Colom fou empresonat dos mesos al castell de Bellver; i degollat, arrossegat i esquarterat el 3 de juny. Els quarters del seu cos foren exposats damunt quatre pilars construïts a diferents llocs de la ciutat, inclosa la Porta Pintada. En aquesta hi hagué el cap exposat durant segles dins una gàbia, perquè el vessin els forans en arribar a la ciutat. La seva execució encetà la repressió contra la Germania. La casa de Colom fou enderrocada i el solar sembrat de sal; i a l'indret actualment hi ha una làpida commemorativa, col·locada durant la I República, on anualment es ret un homenatge als agermanats.

Tal i com ha recordat 'Balutxo', aquest dissabte ha fet 500 anys exactes que «Don Miquel de Gurrea, Canceller de la cessària Majestat, Lloctinent del present Regne de Mallorca, proveeix, sentencia i declara que Joanot Colom sia aportat per los llocs acostumats de la present ciutat de Mallorca en un carro, sobre lo qual sia atenallat, sia degollat per lo coll, escorterat e lo cap amb una llanterna de ferro sia penjat a la porta Pintada, disminuint-lo a ell i a la sua progènie fins a la quarta generació, faent-los inhàbils per qualsevol ofici i honors, i les cases d’ell sien derrocades i sembrades de sal i sos béns confiscats a la Regia Cort (...). Dat en Bellver a tres de juny de 1523».