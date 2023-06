Submarinistes de la Xarxa de Vigilants Marins netejaran els fons de les Balears aquest cap de setmana

Les Balears seran un dels 40 enclavaments que participaran en la recollida de residus submarins que impulsa la xarxa de Vigilants Marins els pròxims 3 i 4 de juny. En un comunicat, l'organització ha explicat que, per setè any consecutiu, durant la jornada es retiraran, classificaran i quantificaran els residus trobats, així com es realitzaran activitats d'educació ambiental.

En aquesta nova edició, la xarxa de Vigilants Marins ha aconseguit mobilitzar a més de 1.000 voluntaris, majoritàriament submarinistes que s'involucren en la conservació de les espècies marines. L'esdeveniment adquirirà una dimensió internacional perquè diversos clubs de Colòmbia s'han sumat a la iniciativa.

En el cas de les Illes, el Caló des Moro, a Sant Antoni de Portmany, és el punt triat pels membres de l'Associació de Voluntaris GEA-Eivissa per a realitzar la neteja. L'activitat es desenvoluparà el dissabte 3 de juny des de les 10.00 del matí.