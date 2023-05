CCOO: «Prohens no pot deixar el futur de l’educació en mans de l’extrema dreta i els seus posicionaments ideològics radicals»

La Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears ha expressat la seva «preocupació» per «l'abstenció d'esquerres i l'auge de l'extrema dreta» a les Illes Balears i les implicacions en la governabilitat de les institucions.

El sindicat ha felicitat el PP pels resultats obtenguts i espera que el futur Govern que conformi Marga Prohens «compleixi amb el seu programa, per instaurar la gratuïtat de l’educació infantil de 0 a 3 anys, promoure un Pacte d’Estat per l’Educació, donar suport a les necessitats educatives, ampliar-les polítiques de beques, i altres qüestions on podem coincidir».

CCOO es mostra preocupat perquè VOX «va manifestar que en un possible pacte la Conselleria d’Educació hauria d’estar en les seves mans, una possibilitat que genera molta por entre els i les docents».

Per això, insten Marga Prohens a «assumir la responsabilitat» que se li espera com a propera presidenta del Govern, que «quan afirma que serà 'la presidenta del seu programa' no pot deixar el futur de l’educació en mans de l’extrema dreta i els seus posicionaments ideològics radicals. No es pot condemnar el futur de l'educació pública per obtenir els suports necessaris per governar».