Habtur Balears felicita Prohens i espera «un canvi radical en la forma de tractar el lloguer vacacional»

La patronal del lloguer turístic Habtur Balears s'ha mostrat «esperançada» amb el fet que Iago Negueruela, per a ells, el «pitjor conseller de turisme de la història de les Illes Balers» deixi el càrrec i «esperam que s’acabin les prohibicions i es compleixin les promeses fetes».

Des d’Habtur apunten que és necessari «tornar a implantar les borses de places, permetre la recuperació de les 90.000 places, que no es poden intercanviar i estan destinades a desaparèixer i derogar les zonificacions entre altres petites mesures que permetrien dinamitzar el sector i garantir la rotació de les places».

Per altra banda, l’associació demana al Partit Popular que triï un conseller de turisme, tant al Govern com al Consell, que sigui «favorable» al sector: «Volem un conseller o consellera que tengui en compte totes les necessitats del sector i no només d’una part».