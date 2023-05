Mallorca Nova: «Necessitam tota la força i tota la gent per aturar els reaccionaris i els que van en contra del poble de Mallorca»

Després de les eleccions del passat diumenge, l'organització política juvenil sobiranista, feminista, ecologista i republicana Mallorca Nova ha reconegut que «venen anys difícils» però que «hi serem».

«Pels drets lingüístics, per una societat diversa i oberta, per la transformació social, per la defensa del territori… No defallim! Ara més que mai, cap a una Mallorca Nova». D'aquesta manera han expressat que el jovent de Mallorca Nova continuarà defensant els principis que els defineixen i treballant per «la plena sobirania del poble mallorquí».

L'organització ha donat l'enhorabona als companys que als seus pobles seran «la veu del projecte de Mallorca que volem»: «Els nous regidors de Mallorca Nova seran força de canvi, però la militància també seguirem als carrers. Dia a dia. Braç a braç. Lluitant».

No obstant això, han remacat que per a guanyar «un país d’esquerres, feminista, just i lliure no sobren mans»: «Necessitam tota la força i tota la gent per aturar els reaccionaris i els que van en contra del poble de Mallorca».