PIMEM demana al PP «polítiques decidides i valentes que donin estabilitat a empreses i autònoms»

PIMEM ha felicitar el Partit Popular per la victòria electoral d'aquest diumenge passat i demana «un esforç al futur govern per a incorporar iniciatives polítiques i gestió administrativa pensant en els beneficis socials i econòmics a llarg termini».

La patronal mallorquina demana «valentia» a l'hora d'aplicar polítiques estables i grans pactes amb tots els partits respecte a la política territorial i econòmica de cara al 2030 i fer una proposta per a l'horitzó 2040. PIMEM veu indispensable «grans acords en temes que afecten l'economia balear i que són clau per a la competitivitat de la nostra comunitat» i és en aquest sentit que subratlla la importància de marcar una estabilitat al marge de possibles canvis de govern d'aquí a 4 anys. «Un d'aquests acords hauria de ser el que fa referència a l'ampliació i l'aplicació del Règim Especial per a les Balears», remarquen.

Sobre el turisme, PIMEM demana al futur govern de dretes una regulació de la indústria del lloguer turístic, «però no només pensant en el sector hoteler».

Des del punt de vista energètic, PIMEM demana una aposta decidida per l'hidrogen després d'una aposta per l'energia fotovoltaica implantada per l'anterior govern. Seguint en matèria d'innovació, la Federació demana al nou govern «un esforç perquè els fons Next Generation arribin realment a les pimes de Mallorca, objectiu indispensable per a la transformació de moltes empreses locals i a més de ser una palanca per potenciar la diversificació econòmica». També es veu indispensable per part de la patronal cedir més terreny per a ús industrial i que aquest sigui assequible, una iniciativa més per a continuar amb la política de diversificació econòmica.

En matèria de transport la patronal demana millorar les carreteres de Mallorca i assegura que en aquesta legislatura «no s'han complert els objectius relatius al transport públic a més d'haver patit un col·lapse de mobilitat provinent de Son Santjoan afectant la imatge de les Balears com a destinació turística i complicant molt la feina diària d'autònoms i empreses de transport».

En matèria de gestió administrativa, la patronal mallorquina demana al PP que faci efectiu el que va prometre en campanya: «crear cada any una nova llei per a la simplificació administrativa».

Sobre un tema més social com és el cas de la dificultat per adquirir un habitatge, PIMEM demana augmentar les alçades a l'edificació, transformar les plantes baixes en habitatges i tenint com a objectiu final augmentar el parc d'habitatge, però sense consumir territori.

Finalment, la patronal mallorquina reconeix «l'esforç fet pel Govern del Pacte a l'hora d'encarar i gestionar els efectes de la pandèmia provocada per la COVID».