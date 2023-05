El Moviment Feminista de Mallorca posposa l'«aquelarre feminista» per la previsió de pluja

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) havia organitzat per aquest dissabte una trobada amb forma d'«aquelarre feminista» per a «fer sentir la nostra veu i reivindicar la inclusió de l'agenda feminista als programes electorals».

No obstant això, a causa de la previsió de pluges, el MFM ha decidit a primera hora d'aquest dissabte posposar l'acte que s'havia de desenvolupar al Parc de les Estacions de Palma.

A la trobada hi estava prevista la lectura d'un manifest, un «conjur feminista», actuacions musicals i altres sorpreses.

Ajornam l'acció d'avui per les previsions de pluja, però hi tornarem en breu i amb més força. Vos n'anirem informant per aquí pic.twitter.com/2kOKD63msl