Els treballadors del metall es concentren a Palma en el primer dia de vaga

Treballadors del sector del metall s'han concentrat aquest migdia davant de la Torre Asima de Palma el primer dia de vaga i mentre esperen ser convocats per la patronal a una reunió on continuar negociant les seves demandes.

Des de primera hora d'aquest matí els treballadors, convocats pels sindicats CCOO, UGT i USO, recorren el polígon de Son Castelló (Palma) fent piquets informatius i tallant la circulació d'algunes vies.

La vaga ha començat aquest dimarts després de no arribar a un acord amb la patronal a la reunió d'aquest dilluns al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB). Des dels sindicats es reclama un augment salarial «contundent» i amb moratòria perquè tots percebin aquesta pujada salarial per igual i que no hi hagi treballadors empobrits.

Mentre no es convoqui la taula negociadora la vaga continuarà aquest dimecres i els piquets i les concentracions es traslladaran al polígon de Can Valero. Dijous es traslladaran al polígon de Marratxí i el dia 29 a l'aeroport de Palma.