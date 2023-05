El Govern preveu restriccions d'aigua aquest estiu per mor de la sequera

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha previst possibles restriccions d'aigua aquest estiu en diferents municipis «perquè la situació hídrica a les Balears, com en la resta del Mediterrani, està compromesa». Aquesta situació s'agreuja, segons ha firmat, per la «pressió antròpica» que es calcula per a aquest estiu.

«Els talls d'aigua no són res nou», ha recordat, fent referència a les diferents mesures que ja s'han aplicat anys anteriors. Amb tot, el conseller ha recordat que qui té competències per a aquesta mena de limitacions són els ajuntaments, per la qual cosa caldrà una acció coordinada perquè resulti efectiva.

A més, ha matisat que les polítiques d'estalvi d'aigua no tenen sempre la mateixa naturalesa ni les emprenen els mateixos municipis. Amb tot, ha reiterat que aquesta decisió no depèn de l'executiu autonòmic, per la qual cosa no ha pogut confirmar si aquests talls prevists s'efectuaran.