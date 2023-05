Comença el procés d’admissió per als infants que fan tres anys el 2023 i per a primària, ESO i educació especial

La Conselleria d’Educació i Formació Professional inicia aquest dilluns el procés d’admissió per al curs 2023-2024. Un procés obert a tots els alumnes que desitgen un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d’educació infantil, infants nascuts l’any 2020) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers, a més de nouvinguts).

Les previsions apunten a que al voltant de 8.500 nins de 3 anys de les Illes Balears, participaran d’aquest procés.

Un dels aspectes més destacats de la convocatòria d’enguany és que es pot presentar tota la documentació de manera telemàtica i, per tant, si es fa un tràmit autenticat, no serà necessari presentar la documentació presencialment al centre triat en primera opció fins al moment d’efectuar la matrícula al centre on s’hagi obtingut plaça.

El Procés d’admissió al 2n cicle d’EI (3-6) / EP / ESO / Especial té el calendari següent:

Presentació de sol·licituds: del 8 al 19 de maig.

Publicació de les llistes provisionals: 6 de juny.

Reclamacions: del 7 al 9 de juny.

Llistes definitives: 21 de juny.

Matriculació al 2n cicle d’EI: del 22 al 28 de juny.

Matriculació a EP i EE: del 23 al 30 de juny.

Matriculació a ESO: del 23 de juny al 30 de juny.

Cal recordar que el Procés d’admissió al batxillerat és del 22 al 28 de juny.

El procés d’admissió al 1r cicle d’educació infantil a centres públics i de la xarxa complementària (0-3), ja està en marxa. Amb el següent calendari:

Presentació de sol·licituds: del 15 de març al 31 de març.

Publicació de les llistes provisionals: 14 de maig.

Reclamacions: del 17 al 19 de maig.

Llistes definitives: 31 de maig.

Matriculació al 1r cicle d’EI: de l’1 al 16 de juny.

Tota la informació es pot consultar al lloc web del Servei d’Escolarització, Títols i Legalitzacions.