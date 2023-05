CCOO veu «llums i ombres» en la carrera professional per als docents de les Balears

CCOO fa anys va començar en solitari la demanda de la carrera professional per als docents. Després de moltes negociacions i diverses meses tècniques, aquest dilluns finalment signen les bases de la carrera professional per als docents de les Illes Balears, i celebren que aquesta reclamació històrica de CCOO sigui estat una realitat.

Fa anys CCOO va detectar el greuge comparatiu que patien els docents enfront dels funcionaris CAIB, que ja tenien a la seva retribució el complement de carrera professional. Aquest complement representa que, a un mateix nivell, uns funcionaris cobrin més que altres, cosa que no es podia entendre ni permetre. Per això, «tot i les reticències inicials d'altres entitats, avui celebram veure rectificat aquest greuge».

La carrera professional va ser negociada amb el Ministeri d'Educació i va quedar regulada per la nova llei LOMLOE. «Mancava la concreció autonòmica i a les Balears es va incloure dins dels punts de l'acord de millores sociolaborals per a docents, signat fa poques setmanes», han explicat.

«Pel moment, les Balears serà de les poques comunitats autònomes que ja compten amb la carrera professional, una carrera que millora les ja existents. S'ha treballat molt per millorar-la, i encara que no hem aconseguit tot el que demanàvem, estam satisfets per tenir una bona articulació que facilita l'aplicació i contempla les diferents casuístiques dels i les docents que depenen de la Conselleria d'Educació», han assenyalat.

Consta d'una part consolidable, per a tot el personal docent sempre que es passi una avaluació positiva sobre les tasques i funcions docents, s'haurà de complir el requisit d'antiguitat de sis anys, fins a un total de tres trams. I també consta d'una part no consolidable per a equips directius, coordinadors i altres càrrecs segons la tipologia del centre, també sempre que passin la seva corresponent avaluació.

No obstant això, CCOO es mostren decebuts ja que des del sindicat varen insistir i lluitar a les negociacions perquè a les Balears fora reconeguda la figura del tutor, «una funció que entenem elemental i essencial per l'atenció i participació de les famílies al procés educatiu dels seus infants, un càrrec essencial com a nexe d'unió entre els centres educatius i les famílies, una qüestió que cobra molt de pes a l'esperit tant a la nova llei educativa (LOMLOE), com a la Llei educativa de les Illes Balears (LEIB)». Malauradament continua sense estar prestigiada i reconeguda com correspon. «Demanàvem i esperàvem que fos reconeguda a la carrera professional, però no hem obtingut el reconeixement del tutor a la part no consolidable de la carrera professional, assumpte que considerem l'assignatura pendent d'aquesta Conselleria d'Educació», remarquen.