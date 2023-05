Sus a l'Acampallengua onze anys després!

Molta il·lusió i compromís. Aquest dissabte dematí s'ha donat el sus oficial a l'Acampallengua, onze anys després de la seva darrera edició. Sa Pobla es converteix així, aquest cap de setmana, en l'epicentre de la cultura i la llengua en català de Mallorca. Una cita inoblidable que aplega a milers de joves (i no tan joves) d'arreu de l'illa.

De bon matí, molts joves han començat a arribar a Sa Pobla proveïts amb els seus equips d'acampada. Les seves cares, marcades pels somriures, eren tota una mostra de les ganes i il·lusió que desperta l'Acampallengua entre el jovent. Cal recordar que s'han reforçat les línies de tren a Sa Pobla amb motiu de la trobada.

Xerrades, competicions esportives, tallers diversos, una ballada i, com a plat fort, un concert amb un cartell espectacular que inclou Antònia Font, són les activitats més ressenyables d'una Acampallengua organitzada al detall per Joves de Mallorca per la Llengua. Dos dies de lleure i reivindicació amb un denominador comú: l'estima i la defensa del català.

Un programa per a tothom

Durant el matí de dissabte s'organitzen, a la zona comuna de l'escola i el poliesportiu, dues activitats esportives competitives al poliesportiu, consistents en un torneig de bàsquet i un de futbol, d'equips mixtes. Alhora, tendran lloc un taller de tir amb fona, un taller de defensa personal, una mostra participativa de castellers i un taller d'art, que culminarà en la confecció d'un mural a una paret a la zona de concerts.

Durant la mateixa franja horària, s'oferiran al centre cultural Sa Congregació tres xerrades successives formatives, que tenen per objectiu contribuir en la formació crítica del jovent assistent a l'Acampallengua i crear un clima propici per a l'aprenentatge i el debat. Els col·loquis versaran sobre ecologisme (a càrrec del GOB), sobre sociolingüística (impartit per professorat de la UIB) i sobre sexualitat (ofert per l'entitat sense ànim de lucre Ben Amics).

Durant l'horabaixa de dissabte continuen les xerrades formatives a Sa Congregació, amb una taula rodona d'associacionisme juvenil i una sobre qüestions socials, a càrrec de l'associació Pa i mel. Simultàniament, a la plaça Alexandre Ballester s'oferiran un taller de glosa i un taller de ball de bot, a fi que tothom pugui participar en la glosada i en la ballada que se celebraran posteriorment a la Plaça Major. Havent acabat totes aquestes activitats, tendrà lloc una cercavila, a càrrec de les agrupacions de Sa Pobla, que conduirà els assistents des del centre del poble a la zona de concerts.

Durant tot el dia de dissabte, entre el començament de les activitats i la clausura de la ballada, hi haurà al Museu Can Planes una exposició de material històric de l'entitat, amb mostres de marxandatge dels diversos esdeveniments celebrats per Joves per la Llengua durant els seus gairebé trenta anys d'història. El centre cultural també acollirà una fira d'entitats, a fi que diverses organitzacions de l'illa que desenvolupin tasques de promoció cultural o acció social puguin publicitar-se i explicar la seva obra. Allà mateix les emissores Sa Pobla Ràdio i Ona Mediterrània duran a terme una cobertura general de l'esdeveniment.

El plat fort serà el concert que inclourà les actuacions de Mar Grimalt, Antònia Font, Auxili, Plan-ET i Antònia Found System. S'espera que el concert sigui multitudinari.

Compromís amb la llengua

Diumenge dematí s'organitzaran a la plaça Alexandre Ballester unes activitats infantils, a càrrec de l'Agrupació Escoltes de Sa Pobla i del grup d'animació Cucorba, que duraran previsiblement fins hora de dinar. Simultàniament, a la plaça Major del poble se celebrarà un torneig de truc, organitzat en col·laboració amb la Federació Balear de Truc. Mentrestant, al centre Sa Congregació s'oferirà als assistents una xerrada sobre drets lingüístics a càrrec de professorat de la UIB i, posteriorment, tendrà lloc l'acte d'entrega de premis del certamen literari que anualment convoca l'entitat per la diada de Sant Jordi, amb lectura de les obres guardonades i un breu recital poètic. A Can Planes se celebrarà un taller teatral d'actituds lingüístiques.

Havent acabat les activitats del matí de diumenge, s'oferirà un dinar popular a la plaça Alexandre Ballester. A continuació, com acte de cloenda de l'Acampallengua, està prevista una ballada popular amb l'actuació de Ramellets. En resum, una cita memorable que ajudarà a crear consciència de país entre els més joves.