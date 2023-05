El Govern instal·larà cinc nous camps de boies ecològiques per a evitar fondejos il·legals damunt posidònia

El Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears ha aprovat aquest dijous la tramitació per instal·lar cinc nous camps de boies de baix impacte per a la protecció de posidònia oceànica. Ho ha fet amb l’aprovació de la proposta d'acord per a les sol·licituds de concessions administratives presentades davant de la Demarcació de Costes de Balears per a l'ocupació de zones marítimo-terrestres.

Els nous camps de boies que s’instal·laran són a l'Illa de l'Aire (Menorca), Porroig (Eivissa), Cala d'Ort (Eivissa), es Caló (Mallorca) i sa Foradada (Mallorca), en total cinc camps de boies que representen un total de 171 llocs de fondeig.

L’objectiu de l’acord, seguint el que marca el Pla General de PortsIB i el Decret de Posidònia, és protegir l’ecosistema amenaçat de les praderies de posidònia pels fondejos il·legals que es donen en aquestes zones, així com donar una resposta eficaç i sostenible a la demanda existent de fondejos d’embarcacions.

Aquests nous cinc camps se sumaran als vuit que actualment gestiona l’empresa pública PortsIB i que estan tots recollits en el decret 25/2018 de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidònia oceànica a les Illes Balears.

L’acord aprovat inicia la tramitació que consisteix, una vegada obtingudes les concessions administratives, en realitzar els projectes d'execució de cada un d’ells i la seva posterior licitació.

Es preveu que puguin estar operatius per la temporada d’estiu 2024. Tot i així, aquestes pròximes setmanes s’avançarà amb feines prèvies com la retirada de morts i cadenes a les zones d’instal·lació per a mirar d’agilitzar la instal·lació dels nous camps de boies.