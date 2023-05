Les Balears seran la primera comunitat autònoma a modificar les màquines escurabutxaques perquè no incitin al joc

La Direcció General de Comerç de la Vicepresidència del Govern i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha convocat aquest dimecres la Comissió del Joc de les Illes Balears per a abordar el funcionament de les màquines recreatives de tipus B ─les conegudes com a màquines escurabutxaques─ que, en compliment de la nova llei balear, han d'adaptar la seva activitat per a no incitar al joc.

En concret, les màquines adaptaran el seu programari per a incloure una pantalla d'inici que demanarà a l'usuari si és major d'edat i «conscient que el joc pot crear addiccions». A més, es modificarà el seu sistema operatiu perquè no emetin llums ni sons i, mentre no estiguin sent utilitzades, romandran inhibides, és a dir: sense emetre cap mena d'estímul que pugui incitar a jugar i amb l'entrada de monedes i bitllets completament deshabilitada. Només es podrà veure, a manera d'estalvi de pantalla, un missatge que recordi la prohibició legal del joc a persones menors de 18 anys i a les inscrites en el registre de persones autoprohibides, així com una alerta que «la pràctica del joc pot crear addicció».

És el consens que ha aconseguit el Govern amb fabricants i instal·ladors per a agilitzar l'adaptació de les anomenades màquines escurabutxaques a la nova Llei del Joc de les Balears, en vigor des del passat 8 d'abril i molt més estricta amb la protecció de les persones vulnerables que l'anterior legislació autonòmica.

Una de les primeres mesures d’aquesta nova legislació autonòmica que ha volgut desplegar el Govern ha estat canviar les màquines escurabutxaques i, segons ha explicat el vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha estat una decisió política: «[...] perquè aquestes són de molt fàcil accés. Es troben a bars, restaurants… No les vas a cercar… Les trobes. I, per tant, és necessari actuar-hi d'immediat. Són possibles fonts d’inici en el joc i per tant d’addicions potencials. I això és el que hem d’evitar, és el nostre compromís».

Per part seva, el director general de Comerç del Govern, Miquel Piñol, ha explicat que, si bé la llei contempla un termini màxim per a adaptar les aproximadament 5.000 màquines escurabutxaques que conformen el parc a les Illes Balears que arriba fins a finals de 2024, és la voluntat tant d'aquest Govern com dels propis fabricants i instal·ladors que l'adaptació i homologació de les màquines es realitzi el més aviat possible.

A més del vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, i del director general de Comerç, Miquel Piñol, han participat en la reunió: Maria Eugènia Janer; de l’Àrea d'Inserció del Pla d'Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB); Gabriel Simonet Homar, delegat de Codere a les Balears; Miguel Ángel Riera, adjunt a la presidència de l'Associació d'Empresaris de Sales Recreatives i de Joc de les Illes Balears (SAREIBA), i Felip Amengual i Guillem Coll, de l'Associació de Comerciants de Màquines Accionades per Monedes (ACOMAM).