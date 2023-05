Primer de maig: Unides Podem diu que «hem aconseguit apujar els salaris i ampliar drets com mai abans, però encara falta molt per avançar»

La candidata a la batlia de Palma i diputada d'Unides Podem en el Congrés, Lucía Muñoz, ha recordat en declaracions als mitjans prèvies a la sortida de la manifestació del primer de maig, que «els drets dels treballadors mai han estat un regal, sempre han estat conquestes, i no es pot oblidar que sempre estan en perill».

En aquest sentit, ha criticat les declaracions de la presidenta del PP de Balears i candidata al Govern, Marga Prohens, on ha manifestat que si governa no aplicarà la Llei d'habitatge estatal. «És la principal llei que ens ajudarà a aturar la crisi de l'habitatge, i per tant aquest 28 de maig ens estam jugant la seva aplicació, i l'única manera que s'apliqui és que Unides Podem sigui al Govern».

Muñoz també ha destacat que «hem assolit dades d'ocupació històriques i hem aconseguit apujar els salaris i ampliar drets com mai abans, però encara falta molt per avançar».