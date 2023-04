L'OCB omple el teatre Xesc Forteza de compromís per la llengua catalana

Representants de les principals entitats de la societat civil mallorquina i de la majoria de formacions que concorres a les properes eleccions acudiren al convid de l'Obra Cultural Balear perquè mostrassin el seu compromís amb la llengua catalana a l'acte al teatre Xesc Forteza de Palma.

L'acte l'encetaren els glosadors Antònia Nicolau (Pipiu) i Antoni Viver (Mostel) i va comptar amb les actuacions del cantant Josep Cabot, que va interpretar el seu tema 'Llengües', l’actor Xavi Frau, que va fer un brillantíssim monòleg i també es va fer una connexió en directe amb el jardí de Can Alcover on l’artista Joan Aguiló enllestia l’obra 'Compromís amb la llengua', en un dels murs del jardí desolat.

El primer bloc de l’acte, referent a l’ús social del català, el va tancar la vicepresidenta de l’OCB, Catalina Bibiloni: «La llengua és l’element cohesionador més important de la nostra societat i s’ha de poder utilitzar amb naturalitat a tot arreu. Volem poder emprar el català a tots els àmbits. Viure plenament en català és el nostre dret.»

La també vicepresidenta de l'OCB, Lena Serra, va posar l’atenció en la importància de l’aprenentatge del català per a fer-la perdurar. «Les llengües són un tresor de la humanitat i el futur passa indiscutiblement per transmetre la llengua als infants, per ensenyar-la a les escoles i per transmetre-la als nous mallorquins vinguts d’arreu del món.» Va fer una apel·lació directa als representants institucionals: «És imprescindible que la socialització, entre els uns i els altres, es faci en català i això depèn de la vostra feina».

Finalment, el president de l’OCB, Joan Miralles, va tancar l’acte amb l'advertència que el català travessa una etapa delicada que en determinà la salut els anys vinents, i va dir que l’OCB assumia la responsabilitat de ser la consciència lingüística del país. «Sempre que ha estat necessari, ha reivindicat amb força i determinació la rectificació d’aquelles decisions polítiques que ha considerat inadequades o contràries a la normalització de la llengua catalana».

El president de l'OCB va voler comprometre els representants dels partits polítics presents a la sala: «Posarem tota la nostra experiència, coneixements i força al servei de qualsevol iniciativa en favor de la nostra llengua, i de la mateixa manera estarem a l’aguait per combatre qualsevol mesura que la pugui perjudicar. És el nostre compromís.»