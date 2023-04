El Govern mostra més d’una vintena d'objectes restaurats dels milicians exhumats a Son Coletes

La restauració i consolidació d’objectes associats als cossos exhumats a les fosses és una iniciativa pionera del Govern que es va incloure per primera vegada en el Tercer Pla de Fosses (2021-2022), i que ha conclòs amb el tractament de gairebé 200 peces recuperades en els plans anteriors, la majoria d’elles desenterrades a les fosses de Porreres i Manacor.

La selecció que s’ha mostrat aquest divendres a Son Coletes és només una part de tots aquests objectes; en concret, es tracta de peces que, per les seves pròpies característiques o per les dels cossos als quals aparegueren associades, es creu que varen pertànyer a milicians represaliats i enterrats al cementeri de Manacor.

Entre ells hi ha principalment botons o sabates. Però també insígnies, bales, fils ferros que servien per a lligar les mans, que són proves que podrien arribar a convertint-se en proves judicials.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, ha volgut destacar el valor d’aquesta iniciativa que «ajuda a recuperar la memòria de les víctimes i reconstruir la seva història». «Així com els cossos exhumats en les fosses aporten informació sobre la mort de les víctimes, els objectes que trobam associats a les restes ens ofereixen informació sobre les seves vides», ha dit Yllanes.

El vicepresident ha explicat que l’objectiu del Govern amb aquest projecte és, també, retornar aquests objectes als familiars de les víctimes, o bé incloure’ls en el fons d’un futur museu de la memòria de les Illes Balears, quan pertanyin a víctimes no identificades o els familiars així ho desitgin.

La tasca de restauració i consolidació de manera integral dels objectes exhumats en les fosses l’ha duta a terme un equip d’arqueòlegs i restauradors d'objectes arqueològics d’ATICS al seu laboratori de Barcelona.

Per part seva, Cesc Busquets, d'ATICS, ha destacat que «ha estat un procés llarg però exitós. El que s’ha fet en el Pla de Fosses és aturar el procés de deteriorament dels objectes. Hem fet una primera consideració i una primera restauració, i deixar-los estabilitzats. Això ens servirà per fer un estudi d’aquests materials i arribar a saber coses de la vida d’aquestes víctimes extrajudicials. També ens pot servir per identificar qui era aquesta gent. Hi hem restaurat objectes de la vestimenta, com sabates o botons. Diverses parts que ens poden arribar a saber doncs com anava vestida aquella persona, si vestia de fora vila o molt més urbana o quin nivell econòmic tenia aquella persona. Aquests objectes ens parlen de la veritat a les fosses. Sobre tot de les tres potes com són la veritat, la justícia i la reparació. La veritat està moltes vegades en els objectes, no només als ossos que trobem».

ATICS és també l’empresa responsable de la restauració d’objectes en el Quart Pla de Fosses i Memòria Democràtica del Govern, actualment en vigor, que suposarà el tractament de les peces exhumades en el Pla immediatament anterior, entre les quals es troba la ploma d’Aurora Picornell.