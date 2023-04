Comencen els actes pels 10 anys de l'Assemblea de Docents

Enguany fa 10 anys de la posada en marxa de l'Assemblea de Docents i s'ha creat una comissió que impulsarà iniciatives amb motiu d'aquesta efemèride. La primera servirà per a tornar-se a seure i parlar sobre cap on va l'educació.

Així, el dissabte 6 de maig, l'IES Sineu acollirà una jornada que començarà a les 9.30 h amb la taula rodona 'Docents en moviment' amb la participació de Feminisme a l'escola, la Xarxa contra la segregació escolar a Palma, l'Associació Professional de Docents d'Eivissa i signants del manifest sobre l'adoctrinament a les aules. A les 10.30 h es farà la xerrada 'Cap on va el nostre sistema educatiu?' a càrrec de Nanda Ramon i Joan Miralles. A les 11.45 h, el degà de la Facultat d'Educació de la UIB, Miquel Oliver, i Iñaki Monge (APDE) oferiran la xerrada 'Per què és necessari un col·legi professional de docents a les Illes Balears?'. Finalment, a les 12.30 hi haurà una assemblea. L'acte acabarà amb un dinar de germanor.