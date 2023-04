dBalears publica una edició especial en paper dedicada a la festa de Sant Jordi amb una obra de Toni Catany com a coberta

Aquest diumenge, 23 d'abril, dBalears publica una edició especial en paper dedicada a la festa de Sant Jordi, que es repartirà gratuïtament a les fires de llibres amb motiu de la Diada del llibre.

L'edició especial duu com a coberta l'obra de Toni Catany 'Bodegó núm. 106', 2010 i és propietat de la Fundació Toni Catany. Aquesta imatge va servir per fer el cartell de la '59a Fira del llibre d'ocasió antic i modern de Barcelona de l’any 2010'. L’original es pot veure a l’exposició TRANSFERÈNCIES que te lloc al Centre Internacional de Fotografia Toni Catany a Llucmajor.

A l'edició especial també s'hi poden llegir les salutacions d'Àlex Volney, president del Gremi de Llibreters; Sebastià Portell, president del l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i Gisela Badenes, Cap de Redacció de dBalears.

L'especial dBalears Sant Jordi 2023, conté referències a més de cent llibres i inclou recomanacions de llibres de ficció, de no ficció, de poesia i de còmic. I també les recomanacions que fan els membres de la Comissió Permanent de Joves de Mallorca per la Llengua. Precisament, el quadern central de la publicació està dedicar a l'Acampallengua que organitza Joves de Mallorca per la Llengua els propers 6 i 7 de maig a Sa Pobla. Hi trobareu el programa d'activitats un plànol de tots els espais que les acolliran i una entrevista al cantant d'Antònia Font, Pau Debon.

Entrevistes

L'edició en paper de dBalears inclou entrevistes amb els escriptors Antonina Canyelles, Joan Riera Frau, Pere Antoni Pons, Sebastià Alzamora i amb els germans Pere Joan i Catalina Martorell, que acaben de publicar el llibre 'L'art o la vida'.

Una vintena de personatges públics de l'àmbit de l'associacionisme i de la cultura, també ens desvetlen les seves recomanacions per aquest Sant Jordi.

L'edició es complementa amb els articles: 'Tres llibres, dos pròlegs i un epíleg', de Bartomeu Mestre, Balutxo; 'Paraules que existeixen', de Miquel Maimó; 'Acció literària antifeixista' de Gisela Badenes; 'Elles també escriuen', de Maria Corbera; 'Filosofia i literatura per enriquir la consciència social', de Miquel Ripoll i, finalment, un article de Maria Torres sobre els llibres de Pau Tomàs Ramis, 'Els mallorquins a l'olimpíada que no fou: Expedició a l'Olimpíada Popular de Barcelona, 1936' i 'Olímpics i populars'.