UOB Ensenyament insisteix que es reconeguin les competències digitals dels docents de la pandèmia

El sindicat Unió Obrera Balear (UOB) ha criticat que la Conselleria d'Educació i Formació Professional hagi rebutjat la seva proposta per a reconèixer un nivell A1 en competències digitals als professors que van treballar durant la pandèmia. D'aquesta manera, l'organització ha mostrat rebuig a la decisió de no valorar la tasca dels docents durant la pandèmia amb aquesta credencial, segons ha apuntat el sindicat en un comunicat.

La decisió es va prendre aquest dijous en la Taula Sectorial sobre acreditacions de competència digital docent, en la qual UOB Ensenyament va fer la seva proposta. El sindicat va demanar aquest reconeixement per a «tots els mestres i professors que van participar activament en els cursos 2019/2020 i 2020/2021, quan la majoria de centres educatius van impartir ensenyaments en modalitat semipresencial».

UOB considera que aquest reconeixement és «just», perquè el «miracle» que va fer tota la comunitat educativa «no hauria estat possible sense disposar de la competència digital mínima no sols per a transmetre informació als alumnes, sinó també per a assegurar una transferència digital amb ells que permetés avaluar-los». «Això és una cosa necessària, perquè després d'aquell immens esforç, culminat amb èxit, l'única recompensa per als docents va ser un copet a l'esquena i un congelament del sou durant dos anys que mai s'ha recuperat», ha assenyalat l'agrupació docent.

El sindicat reconeix que, malgrat que «no tots els docents que van participar d'aquella aventura», «tot docent que hagi treballat i avaluat usant mitjans digitals durant el confinament i l'època de la semipresencialitat, ha demostrat competència digital docent bàsica suficient per a gaudir del reconeixement d'ofici de nivell A1».

UOB ha apuntat que això no «hagués costat diners», que es pot dedicar a «qüestions més urgents, com la infradotació de mitjans digitals que sofreixen massa centres educatius de Balears». «Malauradament, es va preferir escoltar les dificultats de caire tècnic que prendre una decisió política valenta i justa», finalitza el sindicat.