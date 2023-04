Un sindicat de funcionaris denuncia desatenció mèdica a la presó de Palma durant la Setmana Santa

La Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) ha criticat la situació en la qual es troben els serveis mèdics del Centre Penitenciari de Palma i ha advertit que, per Setmana Santa, no va haver-hi cap metge per a atendre els 1.000 interns. El sindicat ha ressaltat la «greu escassetat de personal facultatiu», amb només dos metges en plantilla, quan la relació de llocs de treball del centre estableix en nou el nombre de professionals, segons afirmen.

En aquest sentit, han demanat tenir en compte que la població reclusa té una alta prevalença de malalties infeccioses com a VIH o Hepatitis C, així com patologies psiquiàtriques, toxicomanies i patologies cròniques greus. «La deterioració de l'atenció sanitària, a més d'afectar greument la salut dels reclosos, també desemboca en un augment d'incidents i de trasllats a hospitals externs, amb el cost econòmic que això implica», ha assenyalat l'organització sindical.

Per tot això, han considerat que la solució a llarg termini ha de passar pel traspàs de les competències de sanitat penitenciària a les comunitats autònomes. «Demandem que s'afronti la situació de la sanitat penitenciària donant solució immediata a aquesta problemàtica i dotant al Centre Penitenciari de Palma dels recursos sanitaris suficients per a poder desenvolupar un treball en condicions de salut i seguretat adequades», han finalitzat.