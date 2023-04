Memòria de Mallorca publica un manifest per la commemoració de la Segona República

L'Associació Memòria de Mallorca ha fet públic un manifest amb motiu del 92è aniversari de la proclamació de la Segona República. L'entitat vol commemorar així «sistema de govern que va suposar un procés d’avenços i transformacions polítiques, econòmiques i socials innovadores i que va assolir més justícia social, drets i llibertats civils».

El manifest aprofita l'avinentesa per a retre homenatge a les més de 450.000 víctimes del feixisme «que van defensar la democràcia davant del cop d’Estat feixista del 1936», que patiren crims contra la humanitat. També volen homenajar les persones que van lluitar per les llibertats democràtiques «durant els 40 anys de la dictadura franquista». Alhora, condemnen la manca de «justícia transicional envers les víctimes i el gravíssim delicte comès contra la forma de govern de la República», que mai ha estat jutjat.

El manifest segueix recordant que «la república fou enderrocada per la força de les armes i mostren preocupació per les noves guerres contemporànies i per la difusió dels «discursos d’odi de l’extrema dreta, fins ara a l’ombra però latent». «Aquesta extrema dreta que espera pacientment les conseqüències de les crisis econòmiques per sembrar desconfiança, por i odi.»

Conclou el manifest amb proclames a la república, la justícia i a la llibertat. A més, recorden que « el millor antídot contra el feixisme i contra les guerres» és la memòria històrica.