La UIB digitalitza «Es Busqueret», la revista de divulgació naturalística editada pel GOB

Els 53 números i 746 articles que conformen la col·lecció d''Es Busqueret' es podran consultar a partir d'ara a través de la Biblioteca Digital de les Illes Balears. Els usuaris podran fer cerques al text complet de tots els articles, així com cerques acurades per autor, títol, data de publicació, matèria temàtica i data de publicació.

La digitalització i catalogació s'ha presentat aquest dimecres, 5 d'abril, a la UIB, en un acte en el qual han intervingut Marina P. Tysoe, membre de la Junta del GOB; Manuel Suárez, editor de la revista i coordinador de l'Àrea d'Ornitologia del GOB; Joan Espina, director del Servei de Documentació i Arxiu de la UIB, i Eduard del Valle, cap de la Unitat de Digitalització i Preservació Digital de la UIB.

Per fer possible aquest projecte s'han digitalitzat els primers 19 números en paper de la revista, dels quals no es disposava de versió digital, i s'han completat amb 34 números nadius en format digital.

Es Busqueret

Es Busqueret és una revista de divulgació naturalística de les Balears que va néixer a les mans del GOB l'any 2001 amb el subtítol 'Bolletí Informatiu d'Ornitologia'. Posteriorment, va experimentar una evolució en els seus continguts: l'any 2004 va canviar el subtítol per 'Revista de divulgació ornitològica' i, més tard, l'any 2017, adquireix el títol actual com 'Es Busqueret: Revista de divulgació naturalística de les Illes Balears'.