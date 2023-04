CCOO alerta: «No es pot viure a les Balears amb només una feina»

Segons les dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d’Ocupació i Economia, al mes de març l’atur registrat es xifra en 33.731 persones. Respecte al mes de febrer, l’atur ha davallat en termes absoluts en -1.469 persones, mentre la variació relativa ha estat del -4,17 %. Pel que fa a la variació anual tenim un disminució del 31,84 % amb un total de 15.759 aturats menys que al mes de març del 2022.

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, encara que la davallada de l’atur es produeix en tots els sectors menys en el sector 'sense ocupació anterior', novament és el sector serveis (- 1.414 ) el que lidera la millora, seguit de construcció (- 107) durant el mes de març.

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, la mitjana mensual ha estat de 493.459 afiliacions, el nombre creix mensualment un 6,44 % (+29.853), mentre la variació anual se situa en un +5,59 % (+26.139 ).

Segons les dades de contractació, dels 33.113 signats al mes de març, el 75,28% són contractes indefinits (+24.931) i el 24,72% son temporals (8.182).

Així, les dades d'ocupació i afiliació a la Seguretat Social que s'han publicat aquest dimarts tornen a batre rècords a les Balears. «Continuam amb unes dades molt positives que ens permeten parlar de plena ocupació», valora el sindicat CCOO.

No obstant això, ha volgut assenyalar que aquestes dades són« fruit del començament de la temporada turística i, per tant, mostra de l'estacionalitat de la nostra economia». «Una estacionalitat que fa que els treballadors i les treballadores fixes discontínues es comencin a incorporar a la seva activitat i es reflecteix com a un descens important en el nombre de persones demandant d'ocupació», remarquen.

A més, donada la forta inflació que patim i l'elevat preu de l'habitatge a les Balears, per a CCOO aquestes, encara que positives, «no són suficients per a poder tenir una vida digna. Tenir feina no vol dir poder accedir a un habitatge i moltes de les persones treballadores de les Balears comencen a viure en caravanes i, fins i tot, en tendes de campanya».

Davant aquesta situació, el sindicat creu necessari «desenvolupar un model econòmic de tot l'any, en el qual els treballadors i les treballadores tenguin feina durant dotze mesos i, per tant, ingressos anuals, amb salaris actualitzats en funció del preu de la vida, i que també possibilitin l'accés a un habitatge digne».