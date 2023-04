MÉS i Mallorca Nova proposen «un pla d'emergència» per garantir el dret a l'habitatge dels joves

Aquest dissabte, Mallorca Nova, organització juvenil de referència de MÉS per Mallorca, desenvolupa la seva II Diada a l'ermita de Llubí. En el marc de la trobada, els joves han pogut intercanviar opinions amb els candidats a la presidència del Govern de les Illes Balears, Lluís Apesteguia, i a la presidència del Consell, Jaume Alzamora. El jovent ecosobiranista ha encetat així la mobilització de cara a les eleccions de maig.

Durant l'acte, els representants de la formació han presentat una proposta que han considerat clau, «un pla d'emergència» centrat a garantir l'accés a l'habitatge al jovent de les Balears.

Aquest nou pla haurà d'incloure: ajudes a l'emancipació, el retorn dels pisos de la Sareb a la Comunitat Autònoma com a lloguer social per al jovent i la garantia del compliment del 15% del lloguer social destinat al jovent, com determina la Llei de polítiques de joventut de les Illes Balears.

Així ho ha defensat la secretària general de Mallorca Nova, Maria Victòria Llull, qui ha deixat clar que «una Mallorca nova és una Mallorca sensible amb el medi que comprèn, justa amb la societat que l'habita i lliure en les seves decisions col·lectives».

Segons Apesteguia, «només el 16% de la població jove en edat d'emancipació ho ha pogut fer, des de MÉS per Mallorca volem que tothom, també el jovent, pugui accedir a un habitatge digne i desenvolupar un projecte de vida amb les millors garanties i condicions possibles».

De fet, MÉS per Mallorca ja ha anunciat aquesta setmana, durant la reunió amb el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), que implantarà una renda jove per a majors de 23 anys durant la pròxima legislatura per facilitar l'inici i manteniment del procés d'emancipació dels joves de més de 23 anys.

«Tot i que s'ha fet molta feina i s'ha invertit com mai en habitatge no ha estat suficient, de cara a la pròxima legislatura la garantia d'accés a un habitatge digne ha de centrar tots els esforços i totes les polítiques que s'impulsin des del Govern», ha conclòs Alzamora.

La II Diada de Mallorca Nova ha continuat amb un dinar de paella popular i estaven previstes les actuacions musicals de DJ Conejomanso, Plan-ET i Crittiques and DJ.