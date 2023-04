Moviment Feminista de Mallorca: «La gestació subrogada és explotació reproductiva»

El Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha emès un comunicat per tractar una de les «polèmiques» que aquests dies han centrat el debat en els mitjans de comunicació: la gestació subrogada.

Segons el MFM, les feministes tenen «molt a dir sobre aquest tema i han recordat que fa anys que denuncien la pràctica de la gestació subrogada, il·legal a l'Estat espanyol. «Les feministes duim anys denunciant les conseqüències d'aquesta pràctica. És possible que no se'ns hagi tengut en compte o que no se'ns hagi escoltat amb la diligència necessària, però existeix una àmplia bibliografia que demostra el temps que fa que denunciam l'explotació reproductiva a què s'està sotmetent dones en situació de vulnerabilitat», han assegurat. «Perquè d'això es tracta, i és aquí on s'ha de posar el focus, en l'explotació mercantilista del cos de dones empobrides», han afegit.

En aquest sentit, el MFM ha defensat que «per situar-se allà on toca, hem d'entendre que tenir infants no és un dret ni una necessitat real, sinó un desig. I utilitzar el cos d'una dona per aconseguir realitzar aquest desig és explotar-la reproductivament, a més d'aprofitar la posició econòmica privilegiada en què se situa qui posa els diners i la necessitat de qui no ha tengut les mateixes oportunitats i es veu obligada a posar el cos per sobreviure. Tot això ben adobat per un sistema neoliberal que ens ha convençut que tot en aquesta vida està en venda, éssers humans inclosos».

Així, segons el MFM, «això és el que hem clamat les feministes des de fa dècades i hi insistírem tantes vegades com sigui necessari: La gestació subrogada no és una tècnica més de reproducció assistida, perquè no es gesta en un laboratori; els nadons es gesten dins l'úter d'una dona. Alerta amb la manipulació del llenguatge, perquè ens pot fer veure com a innocents pràctiques tan perverses com aquesta. Ens sorprenen i ens preocupen els discursos que afirmen que aquest "és un tema que s'hauria de posar sobre la taula i debatre". Nosaltres estam convençudes que davant l'explotació reproductiva de les dones no hi debat possible. La nostra proposta és un 'No' rotund a permetre, ni que sigui en casos excepcionals, que es lloguin ventres».

En aquest sentit, des del MFM també els sorprèn i els preocupa «la tebiesa d'aquells que pretenen distingir entre gestació altruista i gestació mercantil. En un sistema on s'educa les dones per agradar, per prioritzar l'altre i per sacrificar la pròpia vida a favor de tercers... Ho deis de veres? Per favor, un poc d'honestedat, opinem des de la responsabilitat. No pot existir altruisme quan les úniques dones "voluntàries" són sempre les més vulnerables, les més precaritzades. Això no és altruisme, això és necessitat pura. Les feministes ens sabem de memòria de què va el concepte de "consentiment viciat"». «També afirmam que no és possible ser favorable a la gestació subrogada des de posicions feministes ni d'esquerres. Basta de fer passar per feminista discursos que van en contra dels interessos de totes. Basta de cavalls de Troia», han afegit.

Així, finalment, des del MFM, han recordat que els partits polítics del Govern espanyol han fet públic el seu rebuig cap a la gestació subrogada en contra del seu posicionament favorable de fa alguns anys. «Se sumen al carro del feminisme (una altra vegada) com a estendard de la seva política. Benvinguts i benvingudes, ens alegram molt que us hagueu replantejat la vostra postura; ara bé, la intenció ha de venir acompanyada de fets. Ho teniu a les vostres mans: derogau d'una vegada la instrucció de 5 d'octubre de 2010 que permet el registre de nadons comprats i que, per tant, legitima l'ús d'aquesta pràctica a altres països. La gestació subrogada és explotació reproductiva aquí i tot el món. I si les paraules no es tradueixen en fet, de què serveixen?», han sentenciat.