El Pacte Blau Balear: cinc compromisos amb la mar i la costa de l’arxipèlag

El Parlament ha acollit la presentació del 'Pacte Blau Balear: 5 compromisos amb la mar i la costa balear', un document elaborat per la Fundació Marilles que proposa als partits polítics l’adopció d’un conjunt de mesures per a garantir la conservació marina a l'arxipèlag.

Les mesures estan pensades perquè els partits les incloguin en els seus programes electorals i de govern, i també perquè representants del sector privat, públic i de la societat civil facin públic el seu suport sumant-se a les propostes que recull mitjançant la pàgina web: www.pacteblaubalear.org.

Entre les mesures destaquen la creació d’una xarxa de santuaris marins per a protegir un mínim del 10% del mar balear, dedicar un mínim d’un 1% de pressuposts públics a conservació marina, i l’elaboració de plans de gestió pesquera per a millorar la sostenibilitat del recurs i el rendiment econòmic dels pescadors.

La mar balear: una font de beneficis, aliment i benestar en risc

«Una mar i una costa en bon estat de conservació són essencials per esmorteir els impactes del canvi climàtic i per garantir el futur d’indústries com la pesca, el turisme o la nàutica i els llocs de treball que depenen d’elles. Però la mar Balear està en crisi. Les múltiples pressions a les què està sotmesa han provocat la desaparició d’espècies, l’erosió d’hàbitats i el deteriorament de la seva qualitat ambiental, posant en risc la seva capacitat de proveir benestar i garantir la prosperitat econòmica», han explicat.

En paraules d’Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles: «La mar balear va patir cinc onades de calor al 2022, cinc incendis submarins amb impactes sobre els coralls, les gorgònies i la posidònia. L’escalfament de la mar afavoreix l’arribada de noves espècies i incrementa el risc que les aigües tornin verdes en punts del nostre litoral. Cuidar i retornar la nostra mar a un excel·lent estat de conservació es la millor assegurança que podem tenir per fer front al repte climàtic i per garantir la prosperitat econòmica de les Illes Balears i el benestar dels seus ciutadans. El Pacte Blau presentat avui marca el camí a seguir. Esperem que els partits polítics, independentment d’ideologia i de color, se’l facin seu i es comprometin a avançar en conservació marina tant si estan al govern com a l’oposició».

Els 5 compromisos del Pacte Blau

1.- Crear una xarxa de santuaris marins que cobreixi un 10% de la mar balear

· Elaborar i aprovar un pla per protegir un mínim del 10 % de la superfície marina balear (aigües interiors) a un nivell de protecció estricte abans del 2030. Establir 10 santuaris marins (zones d’alta protecció) abans del 2028.

· Dissenyar, aprovar i implementar tots els plans de gestió pendents a les zones marines de la Xarxa Natura 2000 que depenen del Govern Balear, com la badia de Pollença i Alcúdia.

· Elaborar i aprovar un pla d’ordenació marí i costaner per a cada illa. Definir llindars de capacitat de càrrega física i ecològica respecte usos i impactes.

· Enfortir la vigilància i establir un programa de seguiment per avaluar els impactes de les àrees marines protegides a totes les illes a nivell ecològic, econòmic i social per poder millorar la seva gestió.

2.- Posar en marxa plans de conservació i recuperació d’hàbitats i espècies vulnerables

· Posar en marxa un pla de seguiment de les espècies i hàbitats marins vulnerables per conèixer millor el seu estat de conservació i les pressions a les quals estan sotmesos. Mínim de 15 plans en marxa al 2027.

· Elaborar, aprovar i implementar un pla de restauració i recuperació de badies somes per a totes les Illes Balears. Mínim de 10 plans en marxa al 2027.

· Elaborar, aprovar i implementar plans de conservació i recuperació d’espècies vulnerables de la mar Balear (taurons i rajades, mamífers marins, cavallets de mar). Mínim de 5 plans en marxa al 2027.

· Elaborar plans de viabilitat per a la recuperació d’espècies extintes a l’àmbit regional com l’escat, el peix guitarra o el vell marí.

· Crear un telèfon d’atenció ciutadana 24/7 per facilitar la denúncia d’infraccions a la mar i el litoral balear i facilitar el desplegament de mitjans necessaris.

3.- Garantir una pesca sostenible i acabar amb el furtivisme i el comerç fraudulent

· Elaborar plans de gestió pesquera (per territori, illa, espècies, arts) i comitès de cogestió per garantir la sostenibilitat del recurs pesquer i millorar la rendibilitat del pescador. Mínim de 12 plans de cogestió establerts al 2027.

· Implementar un sistema de recollida de dades actualitzat i efectiu per conèixer les captures reals del sector recreatiu i professional. Posar en marxa un programa d’observadors a bord per validar i centralitzar informació sobre captures accidentals d’espècies vulnerables (rajades, cetacis, aus, mamífers marins).

· Reforçar la vigilància i inspecció per garantir el compliment de les regulacions establertes en pesca professional i recreativa. Duplicar la dotació respecte al 2022.

· Invertir en implementació de tècniques de pesca més selectives per reduir les captures accidentals d’espècies en perill i/o de baix valor comercial, i/o per sota de la talla mínima. Mínim de 10 mesures implementades abans del 2027.

· Limitar el número de llicències de pesca recreativa (quantitat de dies de pesca totals) condicionar la seva obtenció al coneixement de la normativa existent i la seva renovació a la provisió de dades reals de captures i compliment de normativa.

4.- Millorar la qualitat de les nostres aigües litorals

· Elaborar un pla d’inversió, programa de mesures i calendari per assolir l’objectiu “vessament zero” (ni una gota d’aigua contaminada a la mar).

· Fer una auditoria dels sistemes de clavegueram i transport a nivell municipal/insular/regional per identificar pèrdues d’aigua i riscs de pèrdua.

· Garantir la inversió per reparar i actualitzar la infraestructura de transport i tractament d’aigües incloent la implementació de sistemes de separació d’aigües brutes i aigua de pluja en els municipis que no en tenen.

· Digitalització de la qualitat d’aigua abocada a la mar. Implementar un sistema de monitorització continu de paràmetres biològics y fisicoquímics en les sortides dels emissaris i altres punts de desguàs a la mar tant d’infraestructura pública com privada.

· Garantir el compliment de la Llei de residus del Govern Balear que prohibeix la venda i comerç dels productes de plàstic d’un sol ús. Implementar els sistemes de dipòsit i retorn (SDDR) a totes les illes per fomentar la recuperació, reciclatge i reutilització de materials i envasos.

5.- Aportar el finançament públic necessari per fer realitat aquests compromisos

· Destinar com a mínim l’1% dels pressuposts públics en conservació marina (sense comptar infraestructura d'aigües).

· Dotar de més personal els serveis públics directament relacionats amb la conservació marina (biodiversitat, àrees marines protegides, pesca, vigilància, seguiment, control i compliment de normativa existent, etc.).

· Creació d’un fons públic-privat per a la protecció, investigació i conservació d’espècies i hàbitats marins vulnerables. Implementar mecanismes per sumar aportacions de sectors econòmics estretament vinculats a la mar.

· Implementar un sistema de comptabilitat del capital natural marí integrant dades sobre l’estat dels nostres hàbitats i espècies marines i el valor econòmic de béns i serveis, per fer visible la interrelació entre l’estat del medi marí i l’economia.

· Calcular la inversió de despesa pública destinada a conservació marina creant un sistema de seguiment automàtic de la despesa.