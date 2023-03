Les Balears ja disposen del primer protocol d’atenció integral a persones intersexuals de l'Estat

El Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears (Consell d’LGTBI) ha aprovat a la sessió extraordinària celebrada aquest dijous, el primer Protocol d’atenció integral a persones intersexuals (amb un desenvolupament sexual diferent —DSD—) de les Illes Balears. Les Illes són la primera comunitats autònoma que aborda aquesta qüestió i que ja disposa d’un protocol propi.

L’objectiu del protocol és garantir els drets i el bon tracte de les persones intersexe (amb desenvolupament sexual diferent, DSD) de les Illes Balears mitjançant l’establiment d’itineraris informatius, orientadors i terapèutics des d’un enfocament multidisciplinari i interdisciplinari amb la finalitat d’oferir una atenció integral a les persones intersexe i a les seves famílies d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria.

Aquest protocol és aplicable en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears a qualsevol persona, indistintament de l’edat i independentment de la seva situació administrativa o personal i el seu domicili o residència, segons els termes que estableix l’article 3 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI-fòbia.

El director general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Miquel Àngel Coll, ha explicat que «un dels reptes a curt termini és donar a conèixer el Protocol als serveis públics, centres educatius, centres de salut, famílies, ciutadania, entre molts d’altres, així com treballar amb les famílies i amb la societat per fer visible la diversitat corporal de les persones intersexuals».

El passat 10 de gener es a fer la presentació de l’esborrany al Consell i un cop recollides les aportacions fetes pels integrants del Consell d’LGTBI, s’ha elaborat el document definitiu.

El principi general d’actuació que articula el protocol és concebre els drets de les persones LGTBIQ+ com a drets humans. A partir d’aquí, s’ha desenvolupat un model d’atenció sanitària que, entre d’altres, preveu, per exemple, la designació d’una persona professional de referència, tenint en compte les necessitats psicosocials al llarg de tot el procés i per tal d’evitar les exhibicions repetides i innecessàries de genitals davant grups de professionals i residents.

L’atenció integral a les persones intersexuals o amb un desenvolupament sexual diferent (DSD) també preveu actuacions amb el seu nucli familiar i l’entorn proper i ha d’incloure, a més de les investigacions diagnòstiques i les actuacions mèdiques pertinents, una atenció psicològica i social adequada.

El document també inclou un apartat dedicat a campanyes informatives i formatives, tant per a professionals com per a la ciutadania. I, finalment, es proposa la creació d’un fitxer automatitzat del qual serà titular l’IB-Salut en els termes que preveu la normativa aplicable sobre protecció de dades.