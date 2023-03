El Sindicat Alternativa demana la incorporació de psicòlegs als centres educatius

«Les xifres són esgarrifoses: 11 suïcidis diaris. La cura de la salut mental dels integrants de la societat actual ha de ser una prioritat, i més si pensam en els joves, el futur de la societat», ha explicat el Sindicat Alternativa aquest divendres.

L’espera mitjana per a atendre un nin o adolescent dins el circuit de la sanitat pública és de 3 mesos, i això pot ser tard. Les conductes autolítiques han augmentat de forma preocupant, i s’estan produïnt fins i tot als centres educatius. Sobre això, el sindicat remarca que els docents «no som psicòlegs ni infermers. No tenim capacitat per atendre certes situacions i no n’hem de tenir, per això som docents, no sanitaris».

Alternativa assenyala que «si bé és cert que s’estan fent petites passes i des dels diferents elements del sistema educatiu ja s’han fet demandes (Associacions de pares, Consells Escolars Municipals, Ajuntaments…) i hi ha disposició per part de la Conselleria amb el conveni signat recentment per Convivèxit, el problema és molt més greu».

Per al sindicat docent, cal una aposta ferma per part de totes les conselleries implicades: Educació, Afers socials, Salut…fins i tot Mobilitat i Habitatge, per a establir la figura de l’infermer escolar i personal especialitzat en psicologia infanto-juvenil. «La responsabilitat de detectar i tractar aquests aspectes no pot recaure en els docents», apunten.

Alternativa també ha aprofitat per a recordar que si no se soluciona el problema de l’habitatge, s’augmenten els complements de residència del personal essencial i es creen incentius que afavoreixin que docents i sanitaris vulguin venir a les Illes (especialment Eivissa i Formentera), «per molts convenis que se signin no hi haurà personal per dur els projectes a terme».