El projecte PROCARE avaluarà el malestar emocional entre l'alumnat dels instituts de les Balears

El Govern ha anunciat aquest dimarts que, al llarg del mes de març, investigadors del Departament de Psicologia de la Universitat de Jaén (UJA) iniciaran un cribratge per detectar problemes emocionals en l'alumnat de 12 a 18 anys de les Illes Balears. L'objectiu d'aquesta iniciativa és contribuir a millorar la salut i el benestar emocional d'aquells adolescents que així ho vulguin.

El conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, i el rector de la Universitat de Jaén, Juan Gómez, han signat un conveni de col·laboració per regular la posada en marxa del projecte PROCARE a Balears. Aquest conveni forma part de l'estratègia de Convivèxit, dins el conjunt d'actuacions en l'àmbit emocional i de salut mental.

Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha explicat que «l'aplicació d'aquest conveni sorgeix pel resultat satisfactori i el bon acolliment entre les famílies i adolescents participants a PROCARE en el curs 2020-2021». Fernández ha posat l'accent en «les dades alarmants detectades en el curs escolar passat, amb un augment de les autolesions, ideacions i intents de suïcidi, i un suïcidi consumat, la qual cosa posa de manifest la necessitat d'oferir recursos específics cap al benestar emocional dels joves i de les seves famílies».

Per la seva banda, el catedràtic de l'UJA, Luis Joaquín García, destaca que el projecte PROCARE «és pioner en l'àmbit internacional pel fet de ser el primer programa de prevenció selectiva dirigit a joves d'entre 12 i 18 anys en risc de patir problemes emocionals, en una etapa condicionada per les dificultats emocionals després de la COVID-19».

García ha indicat que els resultats recollits en altres edicions «mostra una reducció dràstica dels problemes emocionals, una millora significativa de la qualitat de vida subjectiva i una major regulació de les emocions entre els joves participants i les seves famílies, almenys fins dotze mesos després de finalitzar la intervenció».

Els centres educatius interessats a participar en aquesta iniciativa poden fer la inscripció abans de dia 27 de març de 2023 a la web de Convivèxit.

Implementació en diverses fases

En la primera fase de cribratge, l'adolescent i la seva família completaran un qüestionari sobre aspectes emocionals de manera telemàtica. Aquesta eina ha de permetre identificar el risc o alt risc de patir un problema emocional, com ara ansietat o depressió. Tots els participants rebran informació sobre el resultat de la salut i benestar emocional de manera gratuïta.

En la segona fase, les persones joves poden beneficiar-se d'un taller d'enfortiment emocional i resiliència davant les adversitats presents i futures, per aprendre a afrontar situacions de risc i a potenciar les seves habilitats comunicatives.

Finalment, tant al cap de sis mesos com transcorregut un any de la finalització del taller, poden realitzar sessions de record per a consolidar els beneficis adquirits i avaluar el progrés de l'alumnat participant en l'àmbit emocional.

PROCARE és un projecte finançat pel Ministeri espanyol de Ciència i Innovació, en el qual participa un equip d'investigadors de la Universitat de Jaen, un de la Universitat Rovira i Virgili i un equip de la Universitat Miguel Hernández. El programa també compta amb un Consell Assessor Extern format per l'INJUVE, el CJE, el FELGTBI+, la COPOE i l'AMTAES.