L'editorial d'arquitectura 'El Croquis' publica un monogràfic sobre l’IBAVI

L'editorial d'arquitectura 'El Croquis' ha dedicat el seu número 219, el segon de l'any 2023, a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) del Govern. Es tracta d'un llibre monogràfic de 380 pàgines en el qual 'El Croquis' ha seleccionat, com a contingut, 24 projectes elaborats en l'àmbit de l'IBAVI per a reflectir la recerca col·lectiva que s'ha dut a terme dins d'aquest organisme de les Illes Balears per a donar resposta, en el període 2019-2023, a l'emergència residencial i a l'emergència climàtica.

L'Institut Cervantes i el RIBA Institute han descrit la revista 'El Croquis' com una de les publicacions d'arquitectura de major rellevància i prestigi en l'àmbit internacional, la qual s'edita conjuntament en castellà i anglès, i es distribueix en més de 40 països d'Europa, Amèrica i Àsia.

És la primera vegada en la seva trajectòria que l'editorial centra la seva atenció en el treball d'un organisme públic, la present monografia és la tercera edició que 'El Croquis' dedica a arquitectura de les Illes Balears -les anteriors varen ser protagonitzades per l'eivissenc Elías Torres (1993) i pels mallorquins TEd’A (2018)-. En l'actual edició s'inclou el treball d'estudis de reconegut prestigi internacional, però també el de pràctiques emergents o la labor dels propis tècnics de l'IBAVI.

Els projectes s'ordenen atenent els principals materials utilitzats en la seva construcció, la qual dona forma a les noves tipologies d'habitatge que rigorosament s'adapten a les circumstàncies socials del segle XXI: marès, ceràmica, terra compactada, fusta laminada, mineria urbana, bloc de formigó alleugerit i formigó optimitzat. A causa del gran nombre d'estudis involucrats en aquesta publicació, i al caràcter innovador del seu treball, 'El Croquis' ha titulat l'edició 'Una recerca col·lectiva'.

El número s'obre amb una entrevista a Cristina Ballester, directora general d'Habitatge i Arquitectura del Govern, i a Carles Oliver, responsable del Departament Tècnic de l’IBAVI, elaborada per l'arquitecta Liliana Obal. Una conversa que sota el títol 'Habitatge de Protecció Pública, un model alternatiu', tracta, entre altres temes, de la problemàtica de les polítiques d'habitatge, de la importància de la promoció de l'habitatge públic de lloguer i del valor afegit de la qualitat arquitectònica al parc públic edificat. També inclou dos assajos crítics, un de l'arquitecte britànic Stephen Bates (Sergison Bates architects), titulat 'Man-Made Measure' (La mesura humana), en el qual s'acaba afirmant que «el que emergeix d'aquest cos de treball és una identitat única, específica al seu lloc, i veritablement pionera i plena d'esperança. Una labor que, si bé en la seva especificitat respon a les condicions de les Illes balears, també suposa un exemple inspirador per a les institucions de tota Europa». El segon text, del professor Albert Cuchí, exdirector de l'Escola d'Arquitectura del Vallés (UPC), es titula 'Una experiència necessària', i conclou destacant que «el treball de l’IBAVI és un exemple del camí a seguir: el de la recuperació de la capacitat productiva del territori, dels seus recursos, de les limitacions que imposa, de la construcció d'una habitabilitat (condicions per a viure) que no és sinó també la construcció d'aquest territori en un canvi de model productiu necessari».