Quins mecanismes tenen els consumidors de les Balears per a fer valdre els seus drets?

En una relació comercial de consum, els consumidors es veuen sovint obligats a acceptar unes clàusules contractuals no negociables amb l'empresa, que les imposa degut al seu rol de superioritat. Per a protegir la part dèbil d'aquesta peculiar relació jurídica, els ciutadans de les Illes Balears compten amb diversos mecanismes per a fer valdre els seus drets com a consumidors, recollits específicament la Llei espanyola de defensa dels consumidors i usuaris (RDL 1/2007) i a la seu llei homòloga balear (Llei 7/2014).

Aquestes normes, així com altres normes específiques en determinats sectors de l'economia, recullen un ampli ventall del drets dels consumirdors. La pàgina web de la Comissió Europea disposa a la seva pàgina web una llista de drets que, a part dels garantits per les legislacions estatals, tot consumidor europeu té. Per exemple, tot consumidor té dret a 14 dies de desistiment en gairebé qualsevol compra que faci per internet, a rebre indemnitzacions en cas de patir danys per mal funcionament del producte o de considerar nul·les clàusules abusives.

Malgrat el reconeixement d'aquests drets, emperò, les emprese sovint els vulneren, per la qual cosa les administraciones posen a diposició dels usuaris mecanismes per a garantir que les empreses forçosament els satisfacin. Primerament, el consumidor ha de saber que tots els establiments han d'oferir-li fulls de reclamació quan els ho exigesqui, per a intentar solventar la controvèrsia privadament. També pot acudir a una associació, com Consubal, per a rebre assessorament.

En cas que això sigui impossible, diversos municipis de Balears estan inscrits al progama Consum a ca teva, mitjançant el qual es poden inteposar queixes des del propi domicili, i els residents de Palma poden fer-ho davant l'OMIC del municipi. L'administració balear, a través de la Direcció General de Consum, posa a la disposició dels usuaris un portal per a formalitzar reclamacions (en cas que pretengui qualque compensació) o denúncies (en cas que el denunciat només vulgui posar en conèixement de l'autoritat comeptent una mala pràctica).

L'administració central no té assumides competències en matèria de reclamacions de consum. Això no obstant, existeixen diferents sectors en què les queixes poden adreçar-se a l'organisme estatal encarregat de la regulació genèrica del servei, com l'AESA en tema de companyies aèries o l'OAUT per empreses de telefonia, entre d'altres.