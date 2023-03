Ben Amics tria una nova Junta Directiva

L’associació LGTBI+ Ben Amics va celebrar aquest dimarts una assemblea extraordinària convocada després de la dimissió en bloc de la Junta Directiva, per qüestions laborals i personals.

La nova direcció ha estat proclamada en no haver-se presentat cap altra candidatura alternativa i no comptar amb cap oposició entre les persones convocades.

Així, Víctor Robles ocuparà novament la presidència de Ben Amics. Jan Gómez, que actualment és la coordinadora tècnica de l’entitat, ostentarà la vicepresidència i el càrrec de portaveu. Natalia Martín serà la secretària i Belén Luna, la tresorera.

El nou equip destaca que «el paper ferm de Ben Amics i de l'activisme és més que necessari per continuar avançant i per no permetre ni una passa enrere». I convida tota la societat «a seguir construint aquest projecte col·lectiu que el 2024 complirà 30 anys».

Membres de la Junta Directiva de Ben Amics

Víctor Robles, president

Pronom: ell. Edat: 34 anys.

Va néixer a Trebujena (Cadis), però viu a Mallorca des de ben petit. És professional de la sanitat pública des de fa més quinze anys i actualment treballa en l'àmbit de la formació sanitària. Compta amb un llarg recorregut en l'activisme i els moviments socials, especialment vinculats a la joventut. Va ser president de Ben Amics entre l'agost de 2018 i el novembre de 2019.

Jan Gómez, vicepresidenta i portaveu

Pronom: ella. Edat: 27 anys.

Va néixer i viu a Mallorca. Treballa al Tercer Sector des de fa vuit anys. Actualment és la coordinadora tècnica de Ben Amics, i anteriorment ha coordinat la tasca de la Federació de Persones Sordes de les Illes Balears. També fa feines puntuals d'assessorament de polítiques públiques. Va presidir Ben Amics durant dos mandats (2014-2018). Va ser la coordinadora de l'Àrea Jove de la FELGTBI+ el 2014.

Natalia Martín, secretària

Pronom: ella. Edat: 25 anys.

Va néixer i viu a Palma. És graduada en Criminologia i actualment fa feina com a personal de gestió i serveis a l'IB-Salut. És voluntària i sòcia de Ben Amics des de l'any 2015. Va ser la secretària de la Junta Directiva des de març de 2018 fins novembre de 2019.

Belén Luna, tresorera

Pronom: ella. Edat: 33 anys.

Va néixer a Carcaixent (València). És metgessa i va especialitzar-se en Medicina Nuclear a Mallorca on viu i treballa des de fa set anys. Ha col·laborat com a voluntària a Lambda, entitat que també forma part de la FELGTBI+. Participa a Ben Amics des de l'Orgull LGTBI+ 2022.